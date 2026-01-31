Conciertos en Madrid para febrero de 2026: elige tu plan para este mes

Danny Ocean

El autor del megahit Me Rehúso estará en la capital los días 4 y 5 de febrero para alegrar a todos sus fans más clásicos.

Metrika

Tras lanzar nueva música, Metrika tiene un concierto programado para el 12 de febrero, en el que interpretará todos sus nuevos temazos de los últimos meses.

Lisasinson

Lisasinson vuelve a actuar en Madrid el 14 de febrero, para presentar su nuevo álbum y ofrecer un plan de San Valentín interesante.

Nathy Peluso

Nathy Peluso dejará a todos impresionados, como siempre, con su show del 17 de febrero en el Movistar Arena.

Malú

Malú tendrá dos fechas en Madrid este mes: el 20 y el 22 de febrero.

Walls

Entre los dos conciertos de Malú, tendremos a Walls en el Movistar Arena, el 21 de febrero.

Leire Martínez

El día 22 coinciden el show de Leire Martínez, por un lado…

Judeline

… y el de Judeline, por otro.

Sombr

Para terminar, el artista viral Sombr, una verdadera revelación el año pasado, estará en el Palacio Vistalegre el 24 de febrero.