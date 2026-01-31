DE SHOW EN SHOW
Conciertos en Madrid para febrero de 2026: elige tu plan para este mes
Febrero será un mes cargado de conciertos interesantes en Madrid para todos aquellos que busquen hacer un plan diferente en la ciudad. Aquí van los shows de los artistas más conocidos que pasarán este mes por la capital.
Danny Ocean
El autor del megahit Me Rehúso estará en la capital los días 4 y 5 de febrero para alegrar a todos sus fans más clásicos.
Metrika
Tras lanzar nueva música, Metrika tiene un concierto programado para el 12 de febrero, en el que interpretará todos sus nuevos temazos de los últimos meses.
Lisasinson
Lisasinson vuelve a actuar en Madrid el 14 de febrero, para presentar su nuevo álbum y ofrecer un plan de San Valentín interesante.
Nathy Peluso
Nathy Peluso dejará a todos impresionados, como siempre, con su show del 17 de febrero en el Movistar Arena.
Malú
Malú tendrá dos fechas en Madrid este mes: el 20 y el 22 de febrero.
Walls
Entre los dos conciertos de Malú, tendremos a Walls en el Movistar Arena, el 21 de febrero.
Leire Martínez
El día 22 coinciden el show de Leire Martínez, por un lado…
Judeline
… y el de Judeline, por otro.
Sombr
Para terminar, el artista viral Sombr, una verdadera revelación el año pasado, estará en el Palacio Vistalegre el 24 de febrero.
