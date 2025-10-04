Conciertos en Madrid para octubre: estos son los artistas que pisarán la capital

Patti Smith

Esta leyenda de la música pasará por Madrid junto a su banda el próximo 8 de octubre.

Juicy Bae

Una de las más brillantes promesas de la música Gen-Z, también en Madrid el 8 de octubre.

Yungblud

Tras unirse al regreso del pop punk, Yungblud estará en Madrid el 11 de octubre.

Belén Aguilera

Una de las princesas del pop español actual, actuará en la capital el 12 de octubre.

Guitarricadelafuente

Tras lanzar su último álbum, dará distintos conciertos por el país, incluyendo un show en Madrid el 17 de octubre.

Joaquín Sabina

Aunque dará varios shows más en noviembre, también Madrid, este mes podremos verlo los días 20 y 22.

Manuel Turizo

Uno de los más queridos de la new wave del reggaeton pasará por Madrid el 23 de octubre.

Duki

Para cerrar el mes, tendremos a Duki en Madrid los días 27, 28 y 29 de octubre.