MUSIQUEO
Conciertos en Madrid para octubre: estos son los artistas que pisarán la capital
Si estás buscando conciertos en Madrid para el mes de octubre, aquí va una lista de todos los shows a los que podrás acudir en las próximas semanas.
Patti Smith
Esta leyenda de la música pasará por Madrid junto a su banda el próximo 8 de octubre.
Juicy Bae
Una de las más brillantes promesas de la música Gen-Z, también en Madrid el 8 de octubre.
Yungblud
Tras unirse al regreso del pop punk, Yungblud estará en Madrid el 11 de octubre.
Belén Aguilera
Una de las princesas del pop español actual, actuará en la capital el 12 de octubre.
Guitarricadelafuente
Tras lanzar su último álbum, dará distintos conciertos por el país, incluyendo un show en Madrid el 17 de octubre.
Joaquín Sabina
Aunque dará varios shows más en noviembre, también Madrid, este mes podremos verlo los días 20 y 22.
Manuel Turizo
Uno de los más queridos de la new wave del reggaeton pasará por Madrid el 23 de octubre.
Duki
Para cerrar el mes, tendremos a Duki en Madrid los días 27, 28 y 29 de octubre.
