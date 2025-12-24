Conseguir entradas para Don Omar en Sevilla: todo sobre Cook Music Fest 2026 en La Cartuja

Pocas figuras de la música latinoamericana han conseguido convertirse en leyendas tan grandes como Don Omar. El artista no se ha caracterizado por seguir las tendencias del sector, sino que se ha mantenido fiel a aquello que lo llevó al estrellato, y eso ha hecho que se gane el respeto de los fans más veteranos del reggaetón. Sus conciertos son casi siempre un éxito rotundo, sobre todo cuando se celebran fuera de los territorios habituales, y no son muchas las ocasiones que ha tenido el público residente en España de verlo en directo. Precisamente por eso, el reciente anuncio de su próximo show en Sevilla ha generado un gran revuelo.

El cantante ha anunciado que formará parte del cartel del Cook Music Fest 2026, que se organizará el próximo mes de julio en La Cartuja, en Sevilla. Será un festival con numerosos artistas, pero Don Omar ha sido ya confirmado como el main event. La compra de entradas no está todavía disponible; será el 29 de diciembre cuando salgan a la venta en la web oficial. Por ahora, existe cierta confusión entre los fans con respecto a la fecha en la que realmente actuará Don Omar, ya que la web indica, al mismo tiempo, que será el 16 y el 18 de julio, así que habrá que esperar a que la organización lo especifique estos días para evitar errores en la compra de entradas para uno u otro día del festival.

Junto a Don Omar, esos días actuarán también grandes nombres de la música actual, como Myke Towers o Lola Indigo, y también artistas más clásicos como Elvis Crespo o Chayanne. ¡Sin duda, una experiencia memorable para cualquier seguidor de la música en español de ayer, hoy y siempre!