Controversia por las fotos de las chicas que Harry Styles ha compartido en Instagram tras la listening party de Madrid

Harry Styles anunció a comienzos de febrero una serie de 40 listening parties en distintas ciudades del mundo para presentar su nuevo trabajo, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Madrid fue una de las paradas elegidas para este formato exclusivo, que permitió a un grupo reducido de seguidores escuchar el disco antes de su lanzamiento oficial.

La cita madrileña se celebró esta semana en un espacio privado y reunió a fans seleccionados mediante inscripción previa. El evento transcurrió sin incidentes y formó parte de la estrategia internacional de promoción del álbum, con encuentros similares en otras capitales europeas y americanas.

Horas después, el cantante publicó en su cuenta de Instagram una selección de fotografías tomadas durante la velada. En varias de ellas aparecían jóvenes asistentes posando en el recinto, imágenes que rápidamente comenzaron a circular también en X y TikTok.

La controversia se desató cuando varios usuarios identificaron a una de las chicas retratadas como una microinfluencer española que, según denuncias en redes, habría participado anteriormente en episodios de acoso digital. Un comentario que se viralizó señalaba: "Cómo olvidar cuando la chavala de la primera foto se dedicaba a subir tiktoks promoviendo el acoso a una amiga sacando tweets de contexto y si encima le ponías un comentario te lo borraba, ni siquiera te lo rebatía porque sabía que no tenía razón".

A partir de ahí, el debate se amplificó. Algunos usuarios cuestionaron que el equipo del artista no hubiera revisado el perfil público de las personas que aparecían en la publicación. Otros defendieron que Styles compartió imágenes de asistentes sin conocimiento de polémicas previas y que no existe confirmación oficial sobre las acusaciones.

Por el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto y las fotografías continúan visibles en su perfil, mientras la discusión sigue creciendo en redes sociales.