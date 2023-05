¿Cuáles fueron las canciones número uno del año en que naciste? 90s edition

1990

Las grandes estrellas de los ochenta, como Madonna o Janet Jackson, dieron fuerte en 1990 con singles como 'Vogue' o 'Escapade'. Además, fue el año en el que Roxette hizo llorar a todos con 'It Must Have Been Love', y en el que Mariah Carey empezó a deslumbrar con su voz con canciones como 'Vision of Love'. También dieron mucho de qué hablar, y no por nada bueno, los miembros de Milli Vanilli y "sus" canciones.

1991

Londonbeat reventaba las discotecas con 'I've Been Thinking About You' y Color Me Badd lo petaba con 'I Wanna Sex You Up'. Whitney Houston calentaba motores para su gran hit con temas como 'All The Man That I Need'.

1992

TLC daba sus primeros pasos y se marcaba hits como 'Baby-baby-baby', Michael Jackson volvía a lo grande con 'Black or White' y el mundo se ponía a bailar country con Billy Ray Cyrus y su 'Achy Breaky Heart'. Nirvana removía los cimientos de la industria con 'Smells Like Teen Spirit'.

1993

'I Will Always Love You' marcó un antes y un después en la carrera de Whitney Houston, y no cabe duda de que las madres embarazadas en 1993 la cantaron a todo pulmón. UB40 lanzaba uno de sus mayores hits, 'Can't Help Falling in Love', y Snow hacía que todos se moviesen a un solo ritmo con 'Informer'.

1994

Ace of Base atacó muy fuerte con sus hits 'The Sign' y 'All That She Wants', Celine Dion cantó más alto que nunca con 'Power of Love' y Elton John siguió dando canciones míticas con su 'Can You Feel the Love Tonight'.

1995

'Gangsta's Paradise' fue, sin duda, el gran hit de 1995. También llegaron 'This Is How We Do It' de Montell Jordan, 'Another Night' de Real McCoy o (sí, lo sentimos) 'Cotton Eye Joe' de Rednex.

1996

Los del Río se volvieron en un fenómeno internacional gracias a su 'Macarena', Alanis Morissette rompió todos los moldes con hits como 'Ironic' y Toni Braxton impactó con su voz profunda en 'Un-break my Heart'.

1997

'I Believe I Can Fly' de R. Kelly, 'Wannabe' de Spice Girls o 'Bitch' de Meredith Brooks son solo algunas de las canciones que formaron el cóctel variopinto de numeros uno de 1997.

1998

'My Heart Will Go On' de Celine Dion fue, sin duda, la canción que más impactó a todos en 1998. También tuvieron su momento N'Sync con su 'I Want You Back', Madonna y su 'Frozen' o Aerosmith y 'I Don't Wanna Miss A Thing'.

1999

Los que nacieron en 1999 están de suerte, porque los mayores números uno de su año son algunos de los hits más recordados de la década y una gran forma de cerrar el milenio: '...Baby One More Time' de Britney Spears, 'Believe' de Cher, 'No Scrubs' de TLC, 'Genie In A Bottle' de Christina Aguilera, 'Livin' La Vida Loca' de Ricky Martin, 'If You Had My Love' de Jennifer Lopez, 'I Want It That Way' de Backstreet Boys… Demasiados hits como para incluirlos todos aquí.