¿Cuánto ha ganado Dua Lipa con su última gira? La cifra te va a sorprender

Dua Lipa confirma su estatus como superestrella global con una gira que ya es historia. Radical Optimism Tour ha logrado una recaudación superior a los 200 millones de dólares a lo largo de todo su recorrido, según datos de Billboard, convirtiéndose oficialmente en la gira más exitosa de su carrera hasta la fecha. Un hito que consolida el momento imparable que vive la artista británica dentro del pop internacional.

La gira toma el nombre de su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, un proyecto con el que Dua Lipa ha explorado nuevos sonidos dance, pop electrónico y matices psicodélicos, sin perder la esencia bailable que la caracteriza. Este disco ha sido el eje central del espectáculo, con interpretaciones de canciones como Houdini, Training Season e Illusion, que se han convertido en algunos de los momentos más celebrados por el público. A estos temas se han sumado grandes éxitos de etapas anteriores como Don’t Start Now, Levitating, Physical o NewRules, creando un repertorio pensado para conectar con fans de todas sus eras.

El Radical Optimism Tour ha tenido un alcance verdaderamente mundial. Durante varios meses, Dua Lipa ha recorrido Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia y Oceanía, actuando en grandes pabellones y estadios de ciudades clave como Londres, París, Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Tokio o Sídney. Cada concierto ha destacado por una potente puesta en escena, una cuidada estética visual y coreografías precisas que refuerzan su imagen como una de las mejores performers del pop actual.

Más allá de las cifras, esta gira supone un salto definitivo en la carrera de Dua Lipa. Con más de 200 millones recaudados, la cantante no solo bate su propio récord, sino que se posiciona entre las artistas con las giras más rentables del momento. Un éxito que demuestra que su "optimismo radical" no es solo un concepto artístico, sino también un fenómeno global que arrasa sobre los escenarios.