Daddy Yankee y Bizarrap rompen Internet con la BZRP Music Sessions #0/66: el regreso más esperado del reguetón

Las estrellas de la música urbana se alinearon este jueves. Tras varios días de expectación, el productor argentino Bizarrap lanzó su nueva BZRP Music Session #0/66 junto al legendario Daddy Yankee, en lo que muchos ya califican como uno de los regresos más impactantes del año.

El tema, de poco más de dos minutos y medio de duración, combina los característicos ritmos electrónicos de Bizarrap con la esencia caribeña del reguetón clásico, incluyendo guiños al merengue, al rap y al dembow. Desde sus primeros compases, con una potente introducción de trompetas, el Big Boss reafirma su reinado en el género con versos que hacen referencia a su carrera, su fe y su herencia boricua.

"Código 787, alias El Calentón. Pon la batería que llegó el reguetón", canta Daddy Yankee en una letra cargada de mensajes simbólicos. Su regreso llega tras su anunciado retiro en diciembre de 2023, cuando se despidió con un último concierto en San Juan, Puerto Rico. Desde entonces, el artista había centrado su vida en el cristianismo, algo que también se refleja en la nueva canción, donde introduce referencias espirituales.

El lanzamiento se ha convertido en un fenómeno viral. Para Bizarrap, esta sesión marca el cierre de casi un año de silencio musical desde su colaboración con Luck Ra. Titulada Vol. 0/66, la canción ha generado teorías sobre un posible nuevo ciclo creativo del productor argentino. Lo que está claro es que la unión entre el Rey del Reguetón y el productor argentino ha devuelto al género toda su fuerza.