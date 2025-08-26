MUY TRISTE
Dani Martín despide a Verónica Echegui con una emotiva carta: "Siempre conectados por esa locura que se llama estar vivos"
El cantante Dani Martín ha compartido una desgarradora misiva en memoria de Verónica Echegui, su compañera en Yo soy la Juani. A través de Instagram, evoca los momentos compartidos y la influencia artística de la actriz, describiéndola con términos como "terremoto", "tormenta" o "mujer libre", en una sentida reflexión sobre la vida y la pérdida.
El músico Dani Martín ha compartido una emotiva carta de despedida dedicada a Verónica Echegui, quien falleció recientemente. Publicada en su perfil de Instagram junto a una fotografía de ambos durante el rodaje de Yo soy la Juani, la misiva ha resonado por su tono íntimo y poético.
Martín inicia describiendo a la actriz con comparaciones como "la Penélope de Jamón, Jamón", "la Rosalía de 'Saoko, papi, saoko", o "la Lola Flores del tuning", para expresar la intensidad artística y personal de Echegui. Lo define como la "artista más pura de todas", y relata su relación con frases llenas de admiración: "A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera… siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos".
La carta también refleja la naturaleza azarosa de la vida: "Hacía tiempo que no te veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos… Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así", escribe. Asimismo, alude a recuerdos compartidos con el cineasta Bigas Luna, en referencia al deseo de haber compartido juntos más momentos personales.
Martín describe a Echegui como "única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa y energética" y expresa su pesar por tener que despedirse de ella: "Mujer libre, anárquica y hermosa… vuela libre, como siempre lo has hecho". La carta concluye con un mensaje de despedida cargado de cariño: "Te quiero, Eche".
La publicación no pasó inadvertida, y los comentarios se han llenado de mensajes de apoyo y tristeza. Seguidores y compañeros del panorama cultural han valorado la sensibilidad de estas palabras como un homenaje sincero a una figura clave del cine nacional.
Con este gesto, Dani Martín no solo rinde tributo a su amiga, sino que también ofrece un espacio de duelo compartido por quienes admiraban a Verónica Echegui y reconocen el impacto humano y artístico de su legado. Desde aquí, aprovechamos para mandar un abrazo a su familia y amigos.
