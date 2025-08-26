Dani Martín despide a Verónica Echegui con una emotiva carta: "Siempre conectados por esa locura que se llama estar vivos"

El músico Dani Martín ha compartido una emotiva carta de despedida dedicada a Verónica Echegui, quien falleció recientemente. Publicada en su perfil de Instagram junto a una fotografía de ambos durante el rodaje de Yo soy la Juani, la misiva ha resonado por su tono íntimo y poético.

Martín inicia describiendo a la actriz con comparaciones como "la Penélope de Jamón, Jamón", "la Rosalía de 'Saoko, papi, saoko", o "la Lola Flores del tuning", para expresar la intensidad artística y personal de Echegui. Lo define como la "artista más pura de todas", y relata su relación con frases llenas de admiración: "A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera… siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos".

La carta también refleja la naturaleza azarosa de la vida: "Hacía tiempo que no te veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos… Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así", escribe. Asimismo, alude a recuerdos compartidos con el cineasta Bigas Luna, en referencia al deseo de haber compartido juntos más momentos personales.

Martín describe a Echegui como "única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa y energética" y expresa su pesar por tener que despedirse de ella: "Mujer libre, anárquica y hermosa… vuela libre, como siempre lo has hecho". La carta concluye con un mensaje de despedida cargado de cariño: "Te quiero, Eche".

La publicación no pasó inadvertida, y los comentarios se han llenado de mensajes de apoyo y tristeza. Seguidores y compañeros del panorama cultural han valorado la sensibilidad de estas palabras como un homenaje sincero a una figura clave del cine nacional.

Con este gesto, Dani Martín no solo rinde tributo a su amiga, sino que también ofrece un espacio de duelo compartido por quienes admiraban a Verónica Echegui y reconocen el impacto humano y artístico de su legado. Desde aquí, aprovechamos para mandar un abrazo a su familia y amigos.