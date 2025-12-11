Dani Martín: "Robe fue la voz de mi infancia"

Según unas recientes preguntas de Europa Press a Dani Martín, preguntándole cómo ha recibido la noticia de la pérdida del cantante de Extremoduro, respondió: "Supongo que como todo amante de la cultura y de la gente que hace los caminos como lo ha hecho Robe, como lo ha hecho Jorge Martínez de Ilegales, siguiendo a su corazón y sin seguir modas, de manera muy bonita".

El legado que ha dejado en la música Roberto Iniesta no es cuestionable. Las letras, el amor a la música y la valentía de mostrar una parte de ti en el arte que haces han servido como influencia directa para muchos cantantes que hoy escuchamos y que pertenecen a una generación muy distinta a la de Extremoduro. La huella emocional y creativa que dejó en ellos es profunda, y muchos reconocen en su obra una guía, una forma de entender la música desde la sinceridad y la libertad.

"Y muchos de los que a día de hoy hacemos música, la hacemos gracias a ellos y a toda la influencia, a todo el amor que nos han enseñado a respetar esta manera de vivir, que es ser músico y estar en la carretera, sacar nuestros sentimientos yconvertirlos en canción", comenta el cantante.

Para Dani Martín, Roberto no fue solo un cantante: fue la voz de su infancia, un sonido que se quedó grabado en su memoria. Recuerdos compartidos con gente del instituto afloran ahora con más fuerza: "He recibido un montón de mensajes de gente del instituto, de recuerdos, de fotos en la memoria, en la puerta de Canciller, que era una discoteca donde se hacían conciertos de música rock, heavy, donde vimos a Platero y Tú, a Extremoduro. Luego los vimos en el Palacio de los Deportes también, en el año 96".

Recuerdos que permanecerán siempre en el corazón y en el arte de Dani, y que cobran un significado aún más especial en estos días, cuando la ausencia de Robe invita a volver a escuchar su música con otros ojos.