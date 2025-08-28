¿Dará Coldplay 11 conciertos en el Metropolitano de Madrid en 2027?

El listón parecía insuperable tras el record de Bad Bunny, que en 2026 ofrecerá nada menos que diez conciertos consecutivos en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Sin embargo, en los últimos días ha surgido un rumor que podría eclipsar incluso esa hazaña: Coldplay estaría preparando un desembarco histórico en la capital española para 2027.

Según adelantó la Cadena COPE, la banda británica podría estar negociando un acuerdo para ofrecer hasta once conciertos en Madrid, lo que supondría un nuevo récord en la ciudad y un reto logístico sin precedentes. Aunque por ahora no existe confirmación oficial ni se sabe con certeza si la gira de la banda continuará hasta 2027, la sola posibilidad ha desatado la expectación entre sus seguidores.

De confirmarse, sería un regreso muy especial. Coldplay no actúa en Madrid desde mayo de 2012, cuando ofrecieron un concierto en el ya desaparecido estadio Vicente Calderón. Es decir, habrían pasado 15 años desde su última visita a la capital. Su más reciente paso por España se produjo en 2023, en Barcelona, donde agotaron todas las entradas de manera fulgurante.

Actualmente, el grupo se encuentra cerrando el "Music Of The Spheres Tour", una gira monumental que ya ha hecho historia al acumular cifras récord, como los diez conciertos consecutivos en el estadio de Wembley en Londres. Este tour se ha convertido en uno de los más exitosos de todos los tiempos, lo que plantea dudas sobre si la banda estará dispuesta a embarcarse de nuevo en otra gira tan extensa y exigente a corto plazo.

Aun así, la capacidad de convocatoria de Coldplay en España está fuera de toda duda. En cada visita han agotado entradas en cuestión de horas, y no sería descabellado pensar que puedan llenar varias noches en un estadio madrileño. Lo que muchos se preguntan es si el grupo realmente tiene el potencial de abarcar más de una decena de fechas en la misma ciudad, algo que hasta ahora parecía impensable.