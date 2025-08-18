Despistaos, músicos profesionales por casualidad: "Nunca imaginamos que nuestras canciones se convertirían en himnos"

El grupo Despistaos volvió al festival Starlite Occident y lo hizo acompañado de dos viejos amigos de la música: Fran Perea y Álex Ubago. La banda alcarreña, que lleva más de dos décadas sobre los escenarios, asegura que sigue viviendo un gran momento creativo y que su público continúa respondiendo tanto a los clásicos como a sus temas más recientes.

"Es la segunda vez que venimos a Starlite y siempre nos tratáis genial. Tocamos con Fran y Álex, que son amigos desde hace muchos años, y es un lujo compartir escenario con ellos", confesaban los integrantes del grupo antes del concierto.

Lo que comenzó como una aventura juvenil en Guadalajara acabó convirtiéndose en una carrera consolidada casi por azar: "Cuando montamos el grupo, nuestra intención era divertirnos, hacer canciones y pasarlo bien durante un tiempo y nunca imaginamos que fuera a trascender nuestra música durante tantos años y que haya canciones que se han convertido ya casi en himnos de una generación. Todo se profesionalizó muy rápido y de repente nos encontramos dedicándonos a la música".

Actualmente, Despistaos atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras el éxito de su gira “Mi Mejor Momento”, la banda sigue sumando nuevas canciones que conectan con el público. Uno de sus últimos lanzamientos, Nunca la primera (junto al grupo Veintiuno), se ha convertido en pieza imprescindible en sus directos: "Es increíble que un tema tan reciente ya se haya transformado en uno de los más coreados en los conciertos".

Además de este sencillo, la banda ha estrenado otros adelantos como Mi Mejor Momento, Disimular y No hay nadie, que formarán parte de su próximo disco previsto para 2026, el undécimo de su carrera.

Pese a los años, el grupo afirma sentirse más unido que nunca: "Musicalmente estamos mejor que nunca. Nos sigue emocionando componer canciones nuevas y disfrutar de la gira con todo el equipo. Es un trabajo, sí, pero al final nos pagan por divertirnos, y eso es un regalo".

Tras un parón entre 2013 y 2016, que sirvió para recargar energías, Despistaos volvió con más fuerza con el álbum Estamos enteros, que confirmó que el grupo tenía aún mucho que ofrecer. Desde entonces no han parado de girar y crear nueva música.