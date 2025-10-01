Después del anuncio de Bad Bunny, Rauw Alejandro también sueña con protagonizar la Super Bowl: "Rauw en 2028"

El anuncio de la participación de Bad Bunny como figura central del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 no pasó desapercibido entre sus colegas y seguidores. Rauw Alejandro, reconocido exponente del reguetón, reaccionó con entusiasmo y visibilidad, pero también fue más allá al expresar su aspiración personal para el futuro. "Quizás, tal vez, si hay salud… 2028 sea Rauw quien continúe esa historia", escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El mensaje fue leído como bastante más que una felicitación o una simple opinión: fue una declaración de intenciones. Rauw Alejandro ubicó ese deseo dentro de una visión más amplia: la apertura de espacios para que la música urbana latina deje de ser un género marginalizado y ocupe los grandes escenarios globales. "Lo que antes era imposible para un latino y más en lo urbano, hoy es realidad. El Conejo en el Super Bowl… Las puertas están abiertas", añadió en su publicación.

Esta ambición de Rauw ha generado entusiasmo entre sus fans y también expectativas acerca de su trayectoria en los próximos años. Muchos interpretan su frase como un reconocimiento de la magnitud del logro de Bad Bunny, al tiempo que plantea la posibilidad de continuidad para otros artistas latinos. Su propuesta encaja en un momento donde la cultura urbana ha logrado consolidarse a nivel mundial, llevando al género más allá de fronteras idiomáticas y geográficas.

En redes sociales, el mensaje tuvo amplia repercusión. Seguidores reaccionaron con apoyo, imágenes de esperanza y comentarios que ya empiezan a proyectar fechas, escenarios y expectativas. Rauw sabe que un proyecto de esta magnitud exige no solo talento, sino estrategia, recursos y una visión a largo plazo. Pero su intención ha quedado clara: Rauw aspirar a escribir su propio capítulo dentro de la historia del evento más visto del deporte estadounidense y, también, de la historia de la música latina.