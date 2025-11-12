Diddy actúa como si estuviera por encima de las normas de la prisión y la trata como si fuera un centro de rehabilitación de lujo

Sean "Diddy" Combs estaría mostrando poco respeto por las normas penitenciarias en la prisión federal FCI Fort Dix, donde cumple una condena de cuatro años y dos meses por delitos relacionados con la prostitución.

Según fuentes citadas por Yahoo Entertainment, el rapero y empresario de 56 años se comporta como si aún conservara su estatus anterior al escándalo, desafiando las reglas del centro y, supuestamente, introduciendo de contrabando dispositivos electrónicos para seguir gestionando su imperio desde la cárcel.

A pesar de haber recibido varias advertencias, Diddy habría hecho caso omiso, tratando la prisión federal como si se tratara de un centro de rehabilitación de lujo. "No ha cambiado... Diddy sigue creyendo que manda, incluso entre rejas", comentó una de las fuentes.

Entre las acusaciones destacan el supuesto consumo de alcohol casero —algo que sus representantes niegan— y una actitud arrogante con la que presume de su influencia frente a otros internos. "Mantiene la misma arrogancia, solo que ahora tras las rejas", añadió otra fuente.

Los informes aseguran además que Diddy habría conseguido introducir dispositivos no autorizados que le permiten comunicarse y manejar sus negocios desde dentro, aprovechándose de conexiones con reclusos o personal corrupto. "Sabe cómo aprovecharse del sistema. Se comporta como si estuviera en un centro de lujo, no en una cárcel federal", señaló una fuente interna.

Los funcionarios del centro le habrían advertido en varias ocasiones, aunque sin éxito. "Se ríe de ello... está acostumbrado al poder, y el poder es difícil de abandonar", afirmó otra persona cercana al caso.

Todo apunta a que, incluso desde prisión, Diddy sigue priorizando el control y los negocios por encima de la rehabilitación y el cumplimiento de las normas penitenciarias.