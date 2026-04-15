Diplo, sobre el uso de la IA en la música: "No vas a ganar. No se puede luchar contra la IA"

"Necesitas más la marca que la voz. Sí, ya sabes, ya ni siquiera necesito una voz. Puedo simplemente usar un sistema de replay, puedo obtener la mejor voz a través de la IA. Ya no necesito a nadie para cantar la canción". Así comienza Thomas Wesley Pentz, alias Diplo, en uno de los clips más virales de los últimos días. El DJ se encuentra en un podcast hablando sobre la IA y su impacto en el mundo musical actual. Para él está claro, "No vas a ganar. No se puede luchar contra la IA. Literalmente, ahora mismo tienes que esforzarte al máximo para ser el mejor usándola. [...] Es como si estuvieras desperdiciando un año quejándote, porque todos los demás simplemente la van a usar y les importará una mierda lo que pienses".

El entrevistador saca a colación el ejemplo de los samples como algo tecnológico que cambió la industria y Diplo le da la razón, señalando que canciones como Espresso de Sabrina Carpenter son un éxito y está hecha con "básicamente dos loops de Splice". Y acompañó todo de una anécdota reciente con un joven productor: "En cinco minutos hicimos tres pistas. Él me mira y me dice: 'Mierda... estoy acabado. Estoy frito, ¿verdad?'. Y yo le respondí: 'No lo sé, amigo, tal vez'. Le expliqué que yo estoy en una posición en la que puedo usar estas herramientas de manera muy efectiva porque la gente ya confía en mi gusto y en lo que hago. Pero él tiene que romperse la espalda trabajando para llegar a ser un buen productor".

Finalmente, en redes sociales, Diplo redobló su apuesta. "Si eres creativo, tienes que adaptarte o simplemente tirar la toalla y hacerte conductor de Uber hasta que todo el mundo tenga un Waymo. Sé que no es guay ni elegante hablar así, pero no voy a endulzar el futuro: es lo que hay. Siento las malas noticias, mis puristas. Siempre hará falta la mente y el toque humano porque la IA nunca va a sufrir de trastorno bipolar o autismo como yo y otras personas creativas". A pesar de ese mensaje de seguir necesitando el toque humano, las reacciones han sido principalmente negativas y sus seguidores parecen seguir prefiriendo lo hecho por personas, no máquinas.