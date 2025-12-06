Los discos más exitosos en 2025 en España: Taylor Swift, Karol G, Quevedo y más

TTPD - Taylor Swift

Es el disco más exitoso del año en España, y es que el éxito de Taylor Swift se arrastra durante años.

Mañana será bonito - Karol G

Este álbum tuvo tanto éxito que años después de su lanzamiento sigue siendo el segundo más exitoso del año en nuestro país.

Donde quiero estar - Quevedo

Más de 100 semanas en la lista de los discos más exitosos en España, ¡ahí es nada!

Sakura - Saiko

Aunque muchos no lo tengan en el radar, el éxito de este álbum entre los fans de Saiko lo ha empujado a ser el cuarto más exitoso del año.

Un verano sin ti - Bad Bunny

Poco importa que Bad Bunny haya sacado ya otros dos discos: las cifras que sigue consiguiendo Un verano sin ti lo colocan en el quinto puesto de esta lista.

NSLQVAPM - Bad Bunny

Le sigue de cerca el siguiente de los álbumes de Bad Bunny.

Alpha - Aitana

Por supuesto, Aitana no podía faltar en esta lista, en séptima posición.

Cowboys de la A3 - Arde Bogotá

Un grupo de gran éxito en los últimos años, y el octavo álbum más exitoso del año en España.

Buenas noches - Quevedo

Esta obra, más reciente, también ha conseguido colarse en el top 10 de los discos más exitosos del año en el territorio.

Hit me hard and soft - Billie Eilish

Y el único álbum en inglés que consigue colarse, y por muy poco, en la lista es este de Billie Eilish.