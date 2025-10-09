Dolly Parton publica un video para tranquilizar sobre su salud: "¡Aún no estoy muerta!"

La legendaria cantante de country Dolly Parton quiso despejar personalmente las dudas sobre su estado de salud después de varios días de especulaciones y preocupación entre sus seguidores. La artista de 79 años publicó este miércoles 8 de octubre un video en sus redes sociales que cedió a los medios, y que puedes ver en nuestro player, en el que aparece sonriente y con su característico sentido del humor, asegurando que se encuentra bien y que sigue trabajando.

"¡Aún no estoy muerta!", comienza diciendo Parton en el video, grabado desde un set de rodaje. En las imágenes, la intérprete de Jolene pide que acerquen la cámara y, mirando directamente al objetivo, aclara: ·"Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Te parece que estoy enferma? ¡Estoy trabajando duro!”.

La compositora explicó que decidió hablar públicamente para acabar con los rumores que circulaban en internet tras la preocupación expresada por su hermana, Freida Parton, quien había publicado un mensaje pidiendo oraciones por ella. "Quería tranquilizarlos", continúa Dolly. “Hay muchos rumores circulando, pero pensé que si lo escuchaban de mí, sabrían que estoy bien. Aún no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo, y yo no he terminado de trabajar”.

El video llegó pocas horas después de que su hermana Freida escribiera en Facebook: "Anoche estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly. Muchos saben que no se ha sentido muy bien últimamente. Creo firmemente en el poder de la oración, y esto me inspiró a pedir a todos los que la aman que sean guerreros de oración y recen conmigo".

Ante la enorme repercusión de sus palabras y la ola de preocupación que generaron, Freida aclaró posteriormente que no pretendía alarmar a nadie, sino simplemente mostrar su apoyo y cariño a su hermana.

En las últimas semanas, Parton había sido noticia por cancelar o aplazar varios compromisos profesionales, lo que avivó las especulaciones sobre su salud. A finales de septiembre, anunció el aplazamiento de los seis conciertos que tenía programados en Las Vegas para diciembre de este año, reprogramándolos para septiembre de 2026 debido a “problemas de salud no especificados".

Además, la artista tampoco podrá asistir el próximo 16 de noviembre a la ceremonia de los Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde iba a recibir un Óscar honorífico por su trayectoria musical y su contribución al cine.

Pese a estos contratiempos, el mensaje de Parton busca dejar claro que sigue con energía y proyectos por delante. "No he terminado de trabajar", insistió, fiel a su carácter incansable.