Donald Trump habla sobre la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: "No sé quién es"

Donald Trump ha dado una declaración pública sobre el polémico show de medio tiempo de la Super Bowl 2026 protagonizado por Bad Bunny, afirmando que no sabe quién es el artista. Sus comentarios han generado sorpresa, ya que el cantante ganó gran visibilidad en el mercado estadounidense tras su participación en este evento deportivo.

En una entrevista, Trump aseguró que, a pesar de la repercusión mediática del puertorriqueño, no le resulta conocido. "No sé quién es. Nunca he oído hablar de él. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para que se hiciera cargo del entretenimiento. Me parece totalmente ridículo", señaló. Esta postura contrasta con la enorme popularidad acumulada por Bad Bunny en los últimos años, especialmente dentro de Estados Unidos.

El cantante se convirtió recientemente en el headliner del evento en el Levi’s Stadium de California, lo que representa una de las plazas más prestigiosas para un artista musical en ese país. Además, su gira mundial y su presencia constante en plataformas digitales lo han consolidado como el máximo referente de la música urbana latina.

Las declaraciones de Trump son una prueba más de que Bad Bunny sigue siendo una figura polarizadora, y que ha sido tanto objeto de críticas y como de elogios por su influencia cultural e impacto en audiencias masivas. Aun así, la afirmación del presidente abre un debate sobre la percepción del artista en el ámbito político y social.

Algunos medios interpretan que Trump minimiza el impacto de Bad Bunny, probablemente por desconocimiento o intención política. Hasta el momento, Bad Bunny no ha respondido directamente a las declaraciones de Donald Trump. Sin embargo, la discusión sobre su papel como embajador cultural de la música latina en Estados Unidos se ha intensificado, ubicándolo nuevamente en el centro de la conversación mediática y sociopolítica.