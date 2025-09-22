PRINCIPIOS
Dua Lipa despide a su manager tras lo ocurrido con Kneecap y Palestina
de su manager, David Levy, tras una una discusión por la actuación de los raperos Kneecap en Glastonbury y su defensa de Palestina.
Dua Lipa decidió poner fin a su relación profesional con su mánager, David Levy, después de una controversia relacionada con la participación del colectivo de rap Kneecap en el festival de Glastonbury.
Levy había firmado una carta dirigida a Michael Eavis, fundador del festival, solicitando que se retirara del cartel al grupo originario de Belfast, al que acusaba de promover el antisemitismo y de mostrar simpatía hacia Hezbolá. El documento, hecho público posteriormente, expuso su campaña contra los raperos.
Según informó The Mail on Sunday, la artista no estaba dispuesta a seguir trabajando con Levy debido a que sus posturas chocaban con su conocido respaldo a la causa palestina.
Finalmente, Kneecap sí se presentó en Glastonbury, pese a la presión. Su actuación tuvo lugar en medio de la polémica, ya que uno de sus integrantes, Liam Og O hAnnaidh, se encontraba en libertad bajo fianza por cargos relacionados con terrorismo. Aun así, el concierto se llevó a cabo sin incidentes policiales. El grupo también ha recibido críticas en el pasado por mostrar apoyo a Hezbolá y Hamás en una actuación en Coachella.
Dua Lipa, de 30 años, nacida en Kosovo y actualmente comprometida con el actor Callum Turner, ha expresado en repetidas ocasiones su solidaridad con Palestina, condenando la violencia en Gaza y participando en protestas junto a otros artistas. No obstante, también ha manifestado su rechazo a Hamás y su pesar por las víctimas israelíes.
Además de la cantante, la banda británica Massive Attack también decidió cortar vínculos con Levy por motivos similares. Mientras tanto, Dua continúa siendo representada dentro de la agencia William Morris Endeavor por otro agente de la compañía.
