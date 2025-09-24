Dua Lipa responden a los informes sobre un agente despedido por pedir que Kneecap fuera eliminado de Glastonbury

Durante el fin de semana, el Daily Mail publicó que Dua Lipa había roto su relación profesional con David Levy, agente de la agencia William Morris Endeavour (WME). El medio británico afirmaba que la artista había tomado esta decisión por motivos políticos, vinculados a la postura de Levy sobre la guerra en Gaza y nosotros, al igual que muchos otros medios, nos hicimos eco de la noticia.

Según esa versión, Lipa habría ordenado a su equipo que Levy dejara de trabajar en su música al considerarlo un "defensor de la guerra de Israel en Gaza y del trato terrible a los palestinos", algo que había quedado reflejado en una carta enviada al fundador de Glastonbury, Michael Eavis.

Ante la polémica, la propia cantante recurrió a Instagram para aclarar la situación y mostrar su descontento con la cobertura mediática: "No apruebo las acciones de David Levy ni de otros ejecutivos musicales hacia un artista que dice su verdad. Pero tampoco puedo ignorar cómo se ha manejado esto en la prensa. No solo la historia fue completamente falsa, sino que el lenguaje empleado por el Daily Mail ha sido deliberadamente provocador, diseñado para generar clickbait y fomentar la división en línea. Siempre es Palestina Libre, pero explotar una tragedia mundial para vender periódicos es algo que me resulta profundamente preocupante."

Un portavoz de WME también desmintió las informaciones: "Los informes que sugieren que Dua Lipa o su equipo despidieron a uno de nuestros agentes por sus opiniones políticas son rotundamente falsos. David Levy jugó un papel importante en los inicios de la carrera de Dua (2016-2019) y desde que se trasladó de Londres en 2019 pasó a tener un rol de asesor. Dejó de participar en las actividades diarias y se retiró por completo del proyecto a principios de este año."

La carta a la que hace referencia la polémica era, en realidad, un correo electrónico dirigido a los organizadores de Glastonbury, firmado por más de 30 personas, en el que se pedía retirar del cartel a la banda irlandesa Kneecap, conocida por su apoyo a Palestina. Sin embargo, la campaña fracasó y el grupo finalmente actuó en el festival.

Dua Lipa, por su parte, siempre ha sido clara en su posicionamiento. En 2021 criticó duramente un anuncio del New York Times que la señalaba de antisemita junto a las modelos Bella y Gigi Hadid, ambas de origen palestino.