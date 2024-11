Duki recibe la crítica más dura de su carrera tras el lanzamiento de Ameri

El último trabajo del exitoso trapero Duki, Ameri, ha llegado envuelto en una polémica inesperada y, posiblemente, en la crítica más dura que haya recibido hasta ahora. La revista Rolling Stone, una de las publicaciones musicales más influyentes a nivel mundial, emitió una reseña especialmente negativa del nuevo álbum del artista argentino, apuntando a la falta de innovación y a lo que califican como un "auto-homenaje apresurado". En palabras de la revista, "su ambición profesional no se tradujo en una ambición artística" en este trabajo que, según indican, deja mucho que desear en comparación con su trayectoria.

El lanzamiento de Ameri debería haber sido un momento decisivo para Duki, quien se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del trap en Argentina y que cuenta con seguidores a nivel internacional. En su crítica, Rolling Stone señaló que el álbum "carece de la innovación musical" esperada de una figura de su calibre y que la narrativa que se presenta en el disco "no abre nuevas puertas" para el género. La reseña fue tajante al afirmar que el disco "no tiene la innovación musical que su espalda ya le permite", y añadió: "Duki llega a Ameri con los bolsillos llenos y se encarga de recordarlo".

Además, el artista ha recibido críticas adicionales desde las redes sociales, y no solo por su trabajo musical. Duki anunció que parte de lo recaudado con Ameri se destinará a ayudar a las víctimas de la DANA en España, un gesto que fue cuestionado por algunos seguidores en Argentina, quienes señalaron que el cantante no ha tenido ese tipo de iniciativa en su propio país. Muchos comentarios en redes sociales reprocharon al artista no haber apoyado causas locales de la misma manera.

Estos días, que deberían haber marcado un hito en la carrera de Duki, se han transformado en una compleja situación mediática que contrasta con la gira internacional que el artista tiene prevista en los próximos meses. Pese a la dura recepción de Ameri, Duki ha preferido no responder públicamente a las críticas de Rolling Stone ni a las de sus seguidores.