El enigmático post de La Oreja de Van Gogh en redes que podría anticipar el regreso de Amaia Montero al grupo

Llevábamos tiempo sin saber nada de La Oreja De Van Gogh pero un año después de la dramática salida de Leire Martínez del grupo por fin tenemos señales de vida de la banda que están revolucionando a todos los fans. Prácticamente un año después de que el grupo publicara el comunicado con el que anunciaban que Leire dejaba de ser cantante del grupo tras 17 años ahora han vuelto a la actividad en redes sociales con dos gestos que han levantado todos los rumores.

La banda donostiarra ha borrado el comunicado sobre la marcha de Leire Martínez y ha dejado su cuenta de Instagram completamente en blanco. Literalmente. Una sola imagen blanca, sin texto, sin contexto, solo un espacio vacío que ha desatado una tormenta de teorías.

Los fans han tardado segundos en conectar los puntos: la ubicación del post es San Sebastián, su ciudad de origen, y la nueva frase en su bio dice "Solo juntos tiene sentido". Dos pistas que, para muchos, apuntan a una sola posibilidad: el regreso de Amaia Montero.

El movimiento llega justo un año después de que el grupo se despidiera oficialmente de Leire y en plena ola de especulaciones sobre una posible reunión con su vocalista original. Amaia, por su parte, lleva meses más activa en redes y hace poco compartió una foto con su hermana y un misterioso mensaje sobre "cerrar círculos".

La publicación blanca —que algunos interpretan como un nuevo comienzo y otros como una simple maniobra de teasing— ha conseguido lo que pocos grupos logran hoy: poner a todo el fandom a teorizar, comentar y refrescar Instagram cada dos minutos.

De momento, ni el grupo ni Amaia han confirmado nada. Pero si algo ha demostrado La Oreja de Van Gogh es que saben cómo jugar con la nostalgia y con nuestras emociones.

¿Se viene comeback histórico? O la forma en que Leire salió del grupo empañera este posible reencuentro con Amaia.