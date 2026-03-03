La enseña español a su novia estadounidense traduciéndole canciones míticas y sus reacciones son maravillosas

El universo TikTok nunca deja de reinventarse. A veces basta una idea sencilla, pero bien ejecutada, para conquistar a millones de personas. Es exactamente lo que les ha ocurrido a @flipandkrys, la pareja formada por Felipe, un joven de República Dominicana, y Kris, estadounidense, que se han hecho virales traduciendo canciones en español en pleno coche.

La dinámica es tan simple como efectiva: Felipe canta un tema en español y, estrofa a estrofa, lo traduce al inglés para que Kris entienda qué está diciendo realmente la letra. Lo que empieza como una canción aparentemente romántica suele acabar convirtiéndose en un giro de guion inesperado.

Comenzaron a publicar sus vídeos a mediados de 2025 y ya superan los 340.000 seguidores en TikTok. En su repertorio hay auténticos himnos que van desde clásicos dominicanos hasta canciones icónicas del pop en español como "Tití Me Preguntó" de Bad Bunny o "Cruz de navajas" de Mecano.

Uno de los vídeos más comentados es su traducción de "Cruz de navajas". "A las cinco se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las seis", canta Felipe mientras Kris intenta asimilar la historia. A medida que avanza la trama, la estadounidense pasa de la sorpresa a la indignación. "Dios, Mario, ponte las pilas", termina exclamando.

También se queda en shock con la versión mexicana de "Un ramito de violetas" al descubrir que era el propio marido quien enviaba las cartas anónimas.

Y, por supuesto, no podía faltar un clásico de Juan Luis Guerra: "La bilirrubina", aunque en plena traducción Felipe comete un divertido lapsus al definirla como "blood presure".

En los comentarios, los seguidores ya hacen sus peticiones: "Traduce La madre de José, de El Canto del Loco". Y viendo el éxito, todo apunta a que esta particular academia musical sobre ruedas seguirá regalando momentazos virales.