Entrevista a Anabel Lee: "Reconozco que fui yo el que hizo que se fuera toda la luz en un festival"

Anabel Lee (pronunciado con e de leer y no a la inglesa) es uno de los grupos más frescos, desenfadados e interesantes del panorama musical español.

Un trío de Terrassa formado por Víctor Mejías, Albert Perdices y Jordi Orellana, cuya carrera despegó en plena pandemia. Ahora van camino de su tercer disco y estarán el 13 de septiembre en el Vibra Mahou Fest en Segovia.

En una charla con Víctor hablamos de sus compañeros de festival, de su nuevo disco, de punk y de su reciente versión de una canción del verano de Karol G.

Vais a estar en el Vibra Mahou Fest junto a Marlena, Sexy Zebras, Hens y Ultraligera. ¿Sois amigos de alguna de estas bandas?

No, colegas como tal no somos, pero sí que hemos coincidido con ellos en muchos espacios. Por ejemplo, con Sexy Zebras hemos compartido técnico de sonido varias veces. Su técnico es muy bueno, es un placer trabajar con él, y cuando no coincide con Sexy Zebras tenemos la suerte de que nos haga el sonido. Tenemos ese nexo de unión y, además, los admiramos muchísimo.

A Ultraligera los descubrimos a través de Vibra Mahou, en un concierto en la Sala Sol, y nos cayeron superguay. Pero a nivel personal no tenemos trato de amistad con ninguna de estas bandas.

Pero compartís universo sonoro con ellas.

Sí, por ejemplo, para nosotros Sexy Zebras es un espejo en el que nos miramos. Nos gusta sentir que compartimos algunas cosillas en ese universo sonoro: esa manera de buscar la diversión y la complicidad del público.

¿Cómo definiríais vuestra música sin usar las palabras indie ni punk?

Me mola esa pregunta porque justo estamos con la composición del tercer disco. Estábamos en la furgoneta hablando de que tenemos ese punto pop pero también ese punto más punk. No es conveniente usar mucho la palabra punk porque creemos que es algo que no se tiene que buscar, sino que tiene que estar en la actitud de la banda y en su ADN. Punk es justamente lo contrario a la etiqueta.

Este tercer disco lo enfocamos en buscar nuestra esencia y ser nosotros mismos, sin importar lo que diga la gente. Si tenemos que ser un abrazo calentito, lo seremos. Si tenemos que ser algo que escuchas en un momento de ayuda o comprensión, también estará en nuestras letras. Y si lo que buscas es desconectar e ir a un concierto a pegar cuatro saltos y bailar con el de al lado aunque no lo conozcas de nada, pues también.

A veces nos sentimos como ese peluche que no parece amenazador, pero que te lo encuentras en la calle, ha tenido muchos dueños y la vida lo ha maltratado un poco… lo metes en la lavadora y vuelve a estar como nuevo.

Vuestro primer disco, en 2021, surge tras la pandemia. En 2023 llega el segundo, más experimental. ¿Cómo va a ser ese tercer disco, el que todo el mundo suele decir que es el más importante?

Estamos tratando de potenciar esa sensación de ser tú mismo sin buscar gustar a todo el mundo. Desprendernos de la necesidad de aprobación. Queremos conseguir que todos los que nos escuchen se sientan liberados de esa presión que todos tenemos en el día a día. Queremos que sea un disco cero pretencioso en cuanto al mensaje. Estábamos valorando algunos títulos, pero los hemos descartado…

¿Por qué no queréis que sean demasiado poéticos?

Porque no queremos que parezca que la banda va de algo que no somos. Que damos lecciones o que somos poseedores de alguna sabiduría que realmente no tenemos. Queremos seguir conectados con esa sencillez.

Pero vosotros sois lo opuesto a algo pretencioso, con canciones pegadizas, directas y fiesteras como Tus putas canciones, Me cago en el amor, Me das asco o Drama en el Sonorama.

Tras esa sencillez hay muchísima introspección. Somos tres personas que no dejamos de preguntarnos cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos relacionarnos mejor con nuestro entorno. Cada miembro de Anabel Lee va a su propia terapia, y como banda vamos de vez en cuando a terapia grupal. Consumimos mucho cine, literatura, cultura… y hay mucha inquietud creativa. Pero siempre queremos encontrar la manera de no sonar pedantes ni pretenciosos.

Hicisteis una versión de Enchochado de ti de Don Patricio y ahora habéis versionado Si antes te hubiera conocido de Karol G. ¿Cómo surgieron esas versiones punk de temas veraniegos?

Las dos veces fue por curiosidad y como reto a nosotros mismos: ver si podíamos hacerlo y cómo reaccionaba la gente. Hay una parte de juego que busca la complicidad de nuestro público y de la gente que nos descubre a través de estas versiones. Nos tomamos en serio la canción y la hacemos desde el respeto, pero al mismo tiempo jugamos con ella.

A la vez hay también una idea consciente de que esto puede triunfar, como ocurrió con otros compañeros de Vanana Records: Ginebras versionando a Rosalía o Karavana a Bad Bunny.

No creo que sea tanto por lo que dices. Al menos en nuestro caso —y en el resto tampoco me pega— no lo veo como una estrategia de números del tipo “como es una canción famosa, que nos conozca más gente”. Creo que parte más de ese juego y de la inquietud creativa de hacer algo distinto con esas canciones.

La de Enchochado de ti la hicimos a la vez que Comprada de Marisol, que conocía muy poca gente, y de Canción del fin del mundo de Los Planetas. En aquel momento era mucho más famosa Contando lunares.

La de Karol G es que es una canción muy buena, muy bien hecha. Versionarla fue sencillo: los ingredientes ya estaban allí.

Antes sacasteis Me cago en el amor con Magüi de Ginebras. ¿Va a estar en el disco?

Es pronto para saberlo porque tenemos como veinte canciones y tenemos que hacer una selección intensa. Junto a Ven a jugar y la de Karol G, las tres las hemos trabajado con Carlos Hernández y Pau Paredes en la producción. Sí que en el sonido hay otra evolución: más capas, la voz más madura, no tan gritada y todo más reposado. Me cago en el amor nos molaba mucho hacerla con Magüi y ella accedió.

Encaja mucho con el universo de Ginebras.

Esa canción, como letrista, me chocaba porque no me gusta poner palabrotas, y tiene la palabra follar. La iba a quitar y Magüi dijo: "¡Mola que flipas!". Y se quedó por ella. Esa parte la canta Magüi, es muy ella, muy punky.

Tengo que confesar que yo os llamaba Anabel Li, y es Lee de leer. ¿De dónde viene el nombre?

No nos llamamos así por la canción de Radio Futura ni por el poema de Edgar Allan Poe. Es para que la gente piense que es por la canción o el poema. Por eso no es "Anabel Li", sino "Anabel Lee".

¿Nunca os habéis planteado hacer una versión de la canción de Radio Futura?

Creo que no nos atreveríamos. No estaría bien que lo hiciéramos. Conocimos a Julio Ruiz, que es alguien muy cercano al universo de Santiago Auserón, y nos comentó que le habíamos llamado la atención al inicio por esa canción. Mucha gente nos decía que la escuchaba de jóvenes o que se la ponían sus padres… y por eso creemos que no nos atreveríamos. Nunca nos habían preguntado esto y nunca lo habíamos pensado.

A mí, como fan de Radio Futura que creció escuchándolos, me parecería maravilloso.

Podríamos hacerla en directo. Para mí sería como hacer una canción de El Último de la Fila. Si fuese para un recopilatorio o un disco homenaje, sí. Pero motu proprio versionar a El Último de la Fila… me sentiría el mayor farsante de la historia.

¿Tu grupo soñado que querías que volviera era El Último de la Fila?

Toda la vida lo vi imposible. No los pude ver de pequeño, mis padres no me llevaban a conciertos siendo tan chiquitillo. Sigo mucho la trayectoria de Manolo García y Quimi Portet, y cuando vi que hicieron un concierto de reunión, empezaron a dar entrevistas juntos, sacaron un disco de reversiones… dije: “Estos no lo quieren decir, pero lo van a acabar haciendo”.

2025 es el primer momento en que habéis empezado a cobrar algo de la música.

A nivel personal, sí. Ahora ya desde hace unos meses, después de cada concierto, internamente nos repartimos algo. No da para vivir, pero sí para sobrevivir. Muchísimos grupos emergentes no vivimos de la música, pero sobrevivimos de ella. Yo ahora mismo estoy en paro y esto me está ayudando muchísimo.

Para cerrar, ¿cuál es la anécdota más loca que habéis vivido en un festival?

Reconozco que fui yo el que hizo que se fuera toda la luz en un festival por un accidente que tuve con una botella de vino en un cuadro eléctrico. Se fue la luz de todo el festival sin querer. Disimulamos todo lo posible para que no nos culparan a nosotros. Finalmente pudieron solucionar el problema tras diez minutillos. Ahora soy muchísimo más cuidadoso.