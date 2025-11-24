ERA UNA NIÑA
Entrevista a Candela Gómez: "Era una niña habla de un abuso de poder"
Entrevisto a Cándela Gómez en el UMusic Hotel Madrid. La joven cantautora pop, que cuenta con 200.000 seguidores en TikTok, lleva todo el año sacando singles que formaran parte de su primer disco. Hablamos de ese primer trabajo, de como está producido, de cuál ha sido su mayor influencia y me desvela la dura historia detrás de su poderoso último single Esa niña.
Candela Gómez, cantante alicantina nacida en 2005, entró en la música gracias a TikTok, pero no lo hizo con reggaetón, bailes o trends virales. Fue en 2022 cuando su canción "No es que no te quiera", una intensa balada acústica, se volvió viral.
La descubrí en 2023, cuando actuó junto a Viva Suecia en los conciertos Cómplices de Vibra Mahou en el Teatro Barceló de Madrid. En 2024 vio la luz Colirio, su primer EP, y desde entonces ha pasado todo 2025 presentando nuevos singles, con un sonido mucho más maduro y personal, adelanto de lo que será su primer disco.
Recientemente quedé con ella en el UMusic Hotel, en pleno centro de Madrid, para charlar sobre este nuevo proyecto, sus últimas canciones, la principal inspiración de su primer álbum y la dura historia que esconde su single Era una niña, que me dejó completamente helado.
¿Cuéntame cómo creaste Era una niña?
Pues esta canción es una de las primeras que compuse para el álbum. Eh, creo que fue la segunda, de hecho, y por eso también es como la más balada, por así decirlo. Eh, porque venía de hacer Colirio, que era como un EP superíntimo, y estaba transicionando a lo que he ido sacando este último año, que es como más pop y con más presencia de banda. Entonces como que esta canción empezó siendo compuesta como una balada, pero quise darle ese toque que tiene todo el álbum, con mucha presencia de banda, y por eso al final rompe.
¿Qué nos puedes contar de tu primer disco?
Bueno, a ver, todas las canciones que he sacado en 2025 van dentro del álbum. Y sigue un poco una narrativa de... bueno, venía de eso, de una época muy oscura, que era "Colirio", que hablaba como de un momento muy vulnerable de mi vida y que estuve mal.
Y bueno, estuve depresión y, en este disco, como que vi un poco más la luz también a nivel personal, y quería hablar un poco de las cosas que todo el mundo hace, pero que igual nadie dice porque están mal vistas o porque nos juzgamos mucho en ese sentido. Entonces quería hablar un poco de eso.
¿Qué tiene que ver el color azul con el disco?
Bueno, ya he ido dejando pistas, sobre todo en el último vídeo... bueno, el penúltimo, que era el de Morderte.
O sea, hay como una narrativa muy clara, pero no lo quiero decir porque queda muy poco, en verdad.
¿Cómo ha sido tu evolución estos tres años desde que empezaste en 2022 con No es que no te quiera?
Ha sido muy rápido y muy caótico al principio, porque yo venía de estudiar en mi pueblo, en bachiller, y de repente tener que salirme de los estudios para venir a vivir a Madrid, empezar a liderar un proyecto, empezar a trabajar con gente —que no lo había hecho nunca—.
Entonces fue bastante caótico, y al principio sí que es verdad que no lo asimilé muy bien, evidentemente, porque tenía 17 años. Pero bueno, poco a poco, con psicólogos y con gente alrededor que me ha sabido guiar, pues ahora estoy bastante bien, la verdad, y con la cabeza bien amueblada y los pies en el suelo.
¿Cuál es la historia de Era una niña?
Bueno, Era una niña, concretamente, habla un poco de... bueno, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado en la industria, pero creo que por desgracia pasa en cualquier ámbito, y es que hay mucho abuso de poder.
Ya sea por edad, ya sea por posición. Pues hay gente que se aprovecha de eso para pasarse de la raya. Entonces quería hablar un poco de eso, sí.
Ridícula tiene un punto más de rabia y de liberación.
Yo fui a un concierto de una amiga —o sea, que sí, es como muy amiga—, pero me dio mucha envidia porque me vi muy pequeña. A mí me pasa mucho cuando veo los conciertos de otros artistas: en vez de "mira qué guay, que yo quiero estar ahí", es como "nunca voy a llegar ahí".
Estoy haciendo un poco de refuerzo positivo e intentando no tener ese pensamiento, pero eso: la vi en el escenario y me dio mucha envidia. Y compuse esta canción de eso, de que las mujeres todo el rato nos comparamos. Sobre todo... bueno, en cualquier ámbito siempre, pero yo lo veo a nivel musical.
Parece que si una mujer no tiene una propuesta superloca, o no tiene un vestuario tal, o no baila, o no sé qué, es como que no tiene tanto peso, no tiene tanta importancia.
Y a mí, que soy una chica que hace pop, que salgo al escenario con mi guitarra, que no tengo un show supergrande, pues evidentemente me afecta. Y quería hablar un poco de eso.
Algunos de los artistas más grandes como Taylor Swift o Ed Sheeran son ellos con una guitarra cantando canciones desde el corazón.
Sí, pero parece que cuando eres emergente, si no destacas y si no tienes algo muy grandioso, como que no se te pone tanto el foco, sí.
¿Cómo encaja ser una cantautora pop con tener 200K seguidores en TikTok?
O sea, por ejemplo con este lanzamiento, con Era una niña, he tenido como esa cosa de decir: "Es que no es una canción para TikTok. No sé muy bien cómo hacer la promo de esto sin que sea algo frívolo". Porque al final creo que es un tema serio. Y parece que cuando promocionas tu música como que pierde importancia o seriedad.
Y me ha pasado mucho con esta canción, sobre todo en TikTok, que al final parece una plataforma un poco más de entretenimiento, como más... no sé cómo decirlo. No absurda, no sé cómo decirlo, pero bueno, sí.
Pero Rosalía es una gran artista pop y arrasa en TikTok.
Sí, sí, total. O sea, al final también es encontrar el punto de cómo hacerlo e intentar hacerlo lo más honesto posible, aunque sea en TikTok, porque al final tienes que promocionar tu música. Esto es así.
¿La música te puede curar?
Sí, para mí sí. O sea, sí que es verdad que yo antes componía mucho para desahogarme. Ahora estoy aprendiendo como más a hacer música por el simple hecho de crear, que creo que también es un punto muy guay.
Pero creo que como oyente la música es bastante importante. Por lo menos para mí hay muchas canciones de otros artistas que a mí me han ayudado a entenderme o a sobrellevar ciertas situaciones de mi vida. O sea que yo creo que sí.
¿Qué artistas o canciones te han acompañado en esta etapa de evolución?
Eh, bueno, Beabadoobee es como una de las referentes sonoras que he tenido bastante presente para el álbum. Sí, básicamente. Beabadoobee. Hay muchos más artistas, pero como que ella ha marcado bastante el camino.
¿Cuál es el proceso de composición?
Pues yo entré en el estudio teniendo bastante claro lo que quería hacer realmente. Y me junté con Fernando Boix y la primera sesión que hicimos salió Ridícula. O sea, quiero decirte, desde un principio todo fluyó muy guay. Yo creo que sí.
Y también es como una declaración de intenciones decir: "Okey, estoy empezando. Esto es un poco también una prueba de lo que soy capaz de hacer". Está como a caballo entre Colirio y lo que realmente quiero hacer.
Y es un poco también experimentar con el folk, con varias cosas que, bueno, que me gustan, pero igual no son lo que más me identifica, pero tenía que probarlas.
¿Estás buscando un camino propio y diferente?
Sí. O sea, yo realmente tengo muy claro la artista que quiero ser ahora mismo. Evidentemente, dentro de tres años igual tengo otra perspectiva, pero ahora mismo sí que tengo muy claro en la cabeza la artista que quiero ser, el sonido que quiero tener.
Pero sé que requiere de madurez, tanto personal como artística, y de aprender mucho. Entonces, pues paciencia.
