Entrevista a DePedro: "Ir a México a grabar ha sido un sueño siempre, pero ha sido un salto de fe"

Depedro está de vuelta con nuevo disco bajo el brazo, el octavo de su carrera y se llama Furia y Calma. Grabado en México y producido por Camilo Lara (Instituto Mexicano del Sonido), el nuevo álbum de Jairo Zavala ya está disponible y profundiza en sus raíces mestizas, rock y música de autor mezclada con sonidos latinos.

El disco nace de una pregunta: qué hacer con la furia ante el cinismo de un pequeño grupo de poder y una época que parece haber renunciado a la compasión. En el texto que acompaña al álbum, Luis Alberto González Arenas lo explica así: Zavala sale de su zona de confort y se va a Ciudad de México, donde "la muerte y la vida no son extremos, sino opuestos complementarios". De ahí la propuesta del disco: no negar la furia, sino acompañarla de calma, templanza y amor. Un baile "lento pero inquebrantable", como dice la letra de De Momento.

El cantante madrileño va a presentar este nuevo disco con una gira arranca que ha arrancado el 27 de octubre con cinco noches en la Sala Villanos de Madrid, de las cuales pude disfrutar de la primera de ellas. Un gran concierto en el que se tocó todas las canciones de este nuevo trabajo intercalando sus grandes éxitos entre ellas.

Llevo siguiendo su carrera desde aquel mítico autotitulado disco de 2008 y poder entrevistarle ha sido un auténtico placer. Nos citamos en los locales de ensayo BoxInBox de Prosperidad, subimos a la azotea y pudimos conversar sobre este nuevo disco, el proceso de grabación en México, las colaboraciones con Vivir Quintana , Camila Moreno e Iván Ferreiro.

"Tiene la calle olor a derrota, relato farsante plagado de sombras, viejas consignas se ponen de moda, los nuevos cachorros imponen sus formas. Aunque te duela no dejes que nadie, cantaba mi abuela, venga y te aplaste". La canción sale en mayo, pero ha habido una serie de manifestaciones públicas, de protestas públicas en la calle en España por la vivienda, la educación y es una casualidad evidentemente, pero ¿qué inspiró esta canción? ¿Qué opinas de que pueda resonar en cierto sentido con lo que está pasando?

Depedro: Bueno, las casualidades existen porque nosotros queremos creer que pasan, ¿no? Tengo el privilegio de viajar mucho fuera de las fronteras del barrio rico del mundo que es donde vivimos nosotros, y parece que evidentemente es un momento en el que el desequilibrio está calando en la juventud, como era de esperar. Yo no soy de panfletos ni de eslóganes, pero me gusta más el ámbito de la sugerencia y los preámbulos, pero está claro que soy permeable ante lo que pasa. Como padre, me preocupa mucho lo que va a pasar con mis hijos, con mi entorno, con la sociedad en la que vivo, y eso pues, quieras que no, se ha colado en las líneas de las canciones. Bueno, y concretamente Vivir Quintana, yo creo que el mensaje de esa canción que al final sobre todo está el amor, ¿no? El amor como concepto, como tabla de salvación. Vivir lo entendió muy bien, fue generosísima. Es una artistaza que por favor, si no la conocéis, buscadla, tiene una de las mejores canciones del mundo que se llama "Te mereces un amor", y ella entendió el mensaje. Luego la canción tiene algo de regional, ¿no? Que ella tiene unas de sus botas en el mundo de lo regional y desde ahí defiende su manifiesto, y fue maravilloso tenerla.

Bueno, tras más de 30 años de carrera, 8 discos a tus espaldas en solitario, más lo anterior con La Vacazul, las colaboraciones, tus participaciones en otros proyectos... ¿Cómo se mantiene viva la llama de la música y de la creatividad?

Depedro: Yo creo que el truco de mantener la curiosidad, porque al final es la curiosidad lo que hace que uno se mueva tantos años, es haber intentado ser lo más honesto posible, ¿no? Y hacer esto desde una visión artística, siempre como meta, para que se me entienda bien, no es, o sea, como decía Krahe: "No llego al éxito total porque no puedo y porque no quiero", je, pero más allá de intentar en algún momento caer en la tentación de ponerme una máscara o pose, pues es que no va conmigo, ¿no? Entonces eso por un lado, está siendo un camino muy bonito, maravilloso y con muchas curvas, pero también muy gratificante.

Bueno, se llama Furia y calma ese octavo disco. ¿Cuáles son esa furia y esa calma a la que hace referencia, aparte de que hay una canción que también lleva ese título?

Depedro: Bueno, esos dos adjetivos forman parte de todos nosotros. Ya me gustaría a mí ser ese padre sereno que nunca levanta la voz, pero no es el caso, y bueno, me parecía un ejercicio muy interesante hacer que esos dos adjetivos fueran una familia que tiene que convivir y tiene que aprender a ir de la mano cada día.

"Horizontes de soledad en los ojos de un hombre roto". Quizá la más mexicana del disco y quizá mi favorita. ¿Cómo surge esa canción y aprovechando, qué ha aportado Camilo Lara al sonido del disco?

Depedro: Bueno, esa canción fue, cuando compuse esa canción dije: "ya tengo el disco". O sea, fue como el ancla sobre el que pivota, por la sensación de que van a remoldearse un conjunto de canciones que va a formar un disco entero, ¿no? Y queríamos vestirlo... yo sabía que tenía que tener el sonido mariachi, que es tan a la vez sentimental, pero a la vez callejero y vivo. En el sentido de una frase que me decía mi abuela siempre que yo le preguntaba: "¿Pero este bolero es que no entiendo de qué va la letra?" y dice: "Hijo, no te preocupes, ya lo entenderás", ¿sabes? Ese sonido mariachi que se empapa de una vida de experiencias. Y Camilo pues tuvo el acierto, ¿no? De llamar a Álex y sus compañeros para que lo hicieran.

Bueno, lo grabaste en México, ¿no?

Depedro: Sí.

¿Cómo fue el proceso y alguna anécdota que nos puedas contar de tu vida allí? ¿Cuánto tiempo estuviste?

Depedro: Ir a México a grabar ha sido un sueño siempre, pero ha sido un salto de fe porque es la primera vez que voy sin saber nada de qué músicos van a participar, ¿no? Me he puesto en manos de Camilo Lara, que es un gran amigo, pero no hemos trabajado nunca y siempre he tenido como un poco de control sobre lo que hago, y esta vez no, me he dejado, me he puesto en sus manos, ¿no? Y me dijo: "A ver, ¿y el bajo quién lo va a tocar? Pues Quique, un amigo del colegio". ¿Quique Rangel? ¡Ah, el bajista de Café Tacvba! Vale, muy bien. O sea que tiene unos amigos que intencionalmente están en un camino del que yo voy a disfrutar, ¿no? Y echan a la batería que tiene una banda que se llama Son Lux, que son compositores de bandas sonoras... o sea, en fin, gente muy talentosa que está alrededor de él y que él trabaja con ellos habitualmente. O sea, el proceso ha sido muy fácil porque es gente que hablamos el mismo idioma musical y ha sido muy fácil llegar a conclusiones comunes.

O sea que casualmente el bajista del disco es el de Café Tacvba, ¿no?

Depedro: Sí, casualmente. La casualidad es lo que te decía, existen o no, puede ser.

Tengo entendido que eres gran amante de los mercados y de la cocina.

Depedro: Claro.

En México entonces, el mundo de mercados y de puestos callejeros y de comida...

Depedro: Sí, me encanta, una locura.

¿Cómo lo viviste?

Depedro: Lo viví, cada vez que voy lo disfruto, se me caen los lagrimones, ¿sabes? Además, la gente dice "comida mexicana es que no me...", pero si es que comida mexicana hay, son ciento veintitantos millones de habitantes con una diversidad culinaria que yo cada vez que voy aprendo un platillo nuevo. En consonancia con la cantidad de culturas que hay en México. Y en consonancia con la música mexicana pasa lo mismo. "¿Pero qué música mexicana, sabes? ¿Música de banda o son huasteco?". Es que no tiene nada que ver...

y a ti personalmente, ¿qué es lo que se te da mejor cocinar de la comida mexicana? ¿O de la española? ¿O de la peruana?

Depedro: Bueno, soy padre de familia numerosa, entonces tengo mucha exigencia en casa, ¿sabes? Pero me gusta mucho nuestra comida, la comida mediterránea. Quizá es la que más cocino, ¿no?

Sí, unas lentejas o algo así...

Depedro: Exactamente.

"Qué barato vendió su corazón". Y qué bonita es la voz de Camila Moreno a la que reconozco que no conocía. ¿Cómo surgió y qué me puedes contar de ella?

Depedro: Pues yo soy fan de Camila desde hace un montón de tiempo. Es una artista chilena interesantísima, muy inconformista, que siempre da giros de volante en su trayectoria, pero siempre de una manera muy acertada. Escribe increíble y tuve la suerte de que estaba esos días de grabación en la Ciudad de México y Camilo me dijo: "Está Camila Moreno, me la acabo de encontrar en un restaurante. ¿Quieres que le diga que venga a cantar?". Y yo: "¡Por favor!". Y fue tan... cuando estamos de gira es difícil encontrar espacio para hacer estas cosas, normalmente ya por estrés dices que no porque no es fácil. Ella dijo que sí, se vino y cantó esta canción conmigo, que encima fue una canción que Camilo me dijo: "Falta un bolero en el disco". Y hice esto, y le dije: "Esto no es casi un bolero, pero bueno, vale, venga".

Y la última colaboración, en "Va a llover", es con Iván Ferreiro, que es quizá la canción más balada, emotiva del disco. Bueno, Iván que es uno de los grandes reyes de las colaboraciones en la música española.

Depedro: Sí, Iván es muy generoso. Sí, todo es fácil cuando haces algo con Iván. Esta canción yo la compuse, no la tenía terminada y cuando me di cuenta digo: "Esta se la he copiado a Iván". O sea, en alguna... me suena mucho a él. Entonces se la mandé y dije: "No, no me la has copiado, pero te ayudo a terminarla, vale". Lo que pasa es que estaba imbuido en su gira, en la construcción de la gira que está siendo tan exitosa y no le dio tiempo. Entonces yo terminé la canción por mi lado, se la mandé y dijo: "Bueno, pues la voy a cantar porque ha quedado muy bonita y los amores en tiempo de tempestad, siempre de eso sé mucho, ¿sabes?".

Perú, Guayaquil, Ecuatorial, México, Arizona... que también has tenido una conexión muy fuerte, Madrid. Todos esos lugares de tu vida o de la vida de tus antepasados suman a tu música. ¿Todas esas influencias han hecho de Depedro el Depedro qué es?

Depedro: A nivel estético, por supuesto. A nivel estético yo soy deudor de aprender y beber de las fuentes de la música popular, y me encanta el sur, me encanta Latinoamérica y sigo estudiando, sigo aprendiendo. Pero Depedro de lo que es deudor es de las canciones. Que he tenido la inmensa suerte, porque no es mérito, es suerte, que las canciones, las letras y las melodías se hayan conectado, porque da igual que estén vestidas de electrónica o de cumbia o de rock, ¿no? Lo importante y lo esencial es que la canción conecte, y de eso sí que soy... eso es lo que me ha construido las canciones.

A lo que me quería referir es que si yo nazco en Madrid y mis padres y mis abuelos son españoles, es más probable que acabe haciendo un estilo de música. Y tú, como has viajado mucho y tienes unos orígenes también variados, eso a lo mejor te ha abierto a otros estilos.

Depedro: Hombre, desde luego que somos hijos de nuestras circunstancias y, evidentemente, haber desayunado con música latinoamericana en casa y música africana, y la Velvet y Zeppelin a la vez... yo pensaba que eso es lo que escuchaba todo el mundo en casa. Pues luego me di cuenta que no funciona así. Y mi abuela cantándome habaneras, porque vivió mucho tiempo de niña en Torrevieja y venían los marineros y cantaban habaneras, pues eso también ha influido mucho.

Sé que eres amante de los vinilos también, si no me equivoco. ¿Cuál es el más valioso de tu colección o alguno que le tengas mucho cariño?

Depedro: A un recopilatorio de Mercedes Sosa, que lo tengo de... pues sería de una, creo de una tía mía, y le tengo mucho cariño. De los primeros vinilos que cayó en mis manos.

Tengo que preguntarte por los 5 conciertos de La Villanos.

Depedro: Claro.

¿Por qué has elegido ese formato y esa sala en lugar de decir "junto a toda esta gente y la meto en una Riviera o en un teatro"?

Depedro: Pues porque pensamos que tener la oportunidad de volver a una sala como La Villanos, que era la Caracol, que para nosotros era un Olimpo llegar a tocar ahí, era muy bonito. Y también me da la oportunidad de tocar para un aforo medio, rodar las canciones durante 5 días. Se generan cosas muy bonitas cuando haces una semana de conciertos, que ya lo he hecho en el pasado en Madrid, y te quita un poco de presión de ir a un sitio enorme cuando empieza la gira, ¿no? Y da tiempo a llamar a muchos amigos que viven aquí en mi ciudad y bueno, pues yo creo que todo es... por un lado quitar presión y por otro lado disfrutar mucho yo y el público, porque el público va a ver... en Madrid hace mucho que no me ven en una sala así de medio aforo.