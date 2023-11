Entrevista a Jess de Viva Suecia: "El 95% de canciones del grupo han salido en el local de ensayo de cero"

Viva Suecia ES una de las bandas de rock alternativo más exitosas del momento en nuestro país. Recientemente tuve la suerte de poder verlos en directo por segunda vez este año en el concierto Complices de Vibra Mahou que dieron junto a Candela Gómez en el Teatro Barceló.

En una charla por teléfono con Jess Fabric, bajista de la banda, le pregunto por la etiqueta indie, las influencias de Viva Suecia, la etiqueta indie, como surgen las canciones del grupo, la cultura musical en Murcia y la mejor comida de la región.

El concierto en el Teatro Barceló era la segunda vez que os veía este año y creo que el formato en semicírculo y con toques acústicos funcionó muy bien.

Esto es lo que nosotros llamamos acústico pero mal llamado. Acústico como tal no sabemos hacer o no queremos. Estos son nuestros acústicos, que los hemos hecho muchas veces. Intentamos hacerlos cuando queremos conseguir hacer algo especial, algo más íntimo o con aforos un poquito más pequeños. Es el formato que usamos cuando queremos diferenciar algún concierto de lo que estamos haciendo en gira y como esto era un concierto especial intentamos hacer algo asi. Ayer nuestra sensación fue bastante buena.

También es que estaba lleno de fans vuestros que se las sabían todas, fue como jugar en casa

Eso lo convierte todo en más fácil, es verdad que la gente estaba bastante entregada.

En una entrevista reciente decías que “el indie nadie sabe que cojones es”. Yo te pregunto si calificáis vuestra música más como rock alternativo o rock a secas que como la mal llamada etiqueta indie que es un cajón desastre en el que cabe todo el mundo.

Visitando México hubo un periodista que nos dijo que eramos una banda de rock y desde entonces decidimos decir que somos una banda de rock porque en realidad es un termino mucho más amplio que el termino indie. Entendemos que las etiquetas son totalmente necesarias, todos ponemos etiquetas a todo y es la manera de reconocer las cosas. Es algo muy personal, te puede sonar indie lo que hace Delaporte o Fangoria y puede ser indie Carlos Sadness, Love Of Lesbian, Vetusta Morla o Viva Suecia. Es un cajón tan grande que nadie sabe realmente que es, nunca hemos sabido que es. No renegamos de ellos pero es cierto que rock mola más.

Cuando empezasteis en 2013 y lanzasteis vuestro primer disco en 2016, muchos dicen que al calor de grupos como Vetusta Morla, Love Of Lesbian, Lori Meyers e Izal, vosotros ¿Os sentís identificados con ellos y os sentís halagados por las comparaciones? ¿Fueron una inspiración para vosotros o vuestras influencias vienen más de la música inglesa o incluso sueca?

La cosa es que somos cuatro personas en el grupo con cuatro gustos diferentes e influencias distintas. Lo que si intentamos siempre es buscar el punto común de esas influencias. Todo lo que has nombrado desde las bandas suecas a Rafa que tiene influencias más pop, Alberto quizás viene más del folk y la música americana, yo que siempre me he considerado muy ecléctico pero si que he escuchado mucho a estas bandas que hemos dicho como Vetusta Morla, Love Of Lesbian, Niños Mutantes, La habitación roja o Los Planetas. Al final nos hemos dado cuenta de que nuestras influencias son tan variadas o tan extensas que no tenemos ni idea de como nos sale la música que nos sale, quizás de ese punto en común que tenemos. Nos consideramos bastante eclécticos como melómanos pero quizás como artistas no tanto porque nos sale lo que nos sale. Hemos bebido de muchísimas bandas y artistas, sería imposible decir de donde venimos porque también hemos evolucionado en estos diez años.

Diez años en los que no paráis de crecer, subir escalones y dar pasos. Cuatro discos, el último disco de oro, saltasteis de Subterfuge a Universal, vais a dar un concierto en el Wizink Center… ¿Qué planes u objetivos de futuro tenéis en el horizonte?

La verdad de todo esto es que nunca nos hemos puesto ninguna meta. Decidimos al principio que lo que queríamos era disfrutar de hacer música, nos juntamos para ensayar, hacer canciones y poder tocar una vez cada tres meses en cualquier sala o bar de Murcia y todo lo que ha venido después ha sido un regalo. Nuestra vida estaba establecida, era todo muy tranquilo y no necesitábamos nada más. Pararnos a pensar si queremos dar mas saltos cuando lo que estamos viviendo no lo habíamos imaginado jamás es mirar demasiado arriba. Estamos intentando disfrutar todo lo que nos está pasando, saborearlo y verlo de una forma agradecida porque entendemos que es un regalo. Vamos a seguir trabajando porque es nuestra naturaleza y creo que se lo debemos a la posición que hemos conseguido, hay un montón de artistas muy validos que hacen canciones tremendas y no llegan. Sería una falta de respeto no seguir trabajando y no seguir luchando por lo que estamos haciendo. Viene un Wizink que se han vendido todas las entradas, vamos a tener un concierto con 15.000 personas y creo que poner la vista más allá de ahí en lugar de disfrutar está de más.

¿Vivir de la música hoy en día es un privilegio?

Vivir de la música si realmente te gusta claro que es un privilegio sino considero que es bastante duro. Nosotros lo hablamos a menudo y decimos que para esto tienes que servir. No todo es subirse a un escenario, halagos y aplausos, hay muchos momentos que son bastante duros pasando mucho tiempo fuera de casa con viajes muy largos y giras que se pueden hacer eternas, para esto hay que servir. Ahora, si esto es lo que realmente te gusta, más que un privilegio es una fortuna.

Habéis colaborado en vuestro último disco con Leiva, Luz Casal, Dani Fernández y anoche con Candela Gómez que está empezando ¿Crees que tiene potencial?

Tiene un potencial tremendísimo. Al final Candela es una chica con 18 años que se ha atrevido en los tiempos que corren a hacer música de la misma manera que se hacía hace veinte años.

Con una guitarra…

Bueno sí, con instrumentos y tocarla en directo. Esto no se trata de desprestigiar otras músicas, porque pensamos que todo es música y hay mil maneras de hacerla, pero nos parece muy valiente que alguien tan joven que no tiene porque tener esa influencia haga música con instrumentos, da igual que sea guitarra o teclados. Ella salió ayer con una banda y me parece impresionante que alguien con 18 años que no ha vivido como en los 90 era muy fácil querer tener una banda de rock pero hoy no. Ahora es más fácil tener otro tipo de proyectos que son los que se conocen. Tiene un potencial tremendisimo, tiene mucho talento y es una chica estupenda.

¿Cuál sería tu colaboración soñada?

Es muy difícil superar lo que ya tenemos, Luz Casal era un sueño, era alguien que escuchábamos y admirábamos desde que eramos pequeños. Tener a Leiva en el disco, que es una parte viva de la historia de la música en España y tener a Dani Fernández que es una de las estrellas ahora mismo ya es suficiente. No podríamos soñar con algo más ni siquiera podíamos imaginarnos esto.

¿Cómo surgen las canciones en Viva Suecia, las componéis entre todos, es Rafa el que las trae, algunas las trae cada uno?

Realmente no hay una formula pero la que siempre mejor nos funciona y con la que más canciones han salido, te hablo del 95% de canciones, es cuando componemos juntos. Casi todas las canciones han salido en el local de ensayo de cero, tocando mucho, partiendo de una idea de guitarra o de un bajo y después se trabaja en la letra que suele ser Rafa. Si Rafa trae alguna letra es bienvenida o si alguien trae una idea de una canción también es bienvenida y se trabaja sobre ella. Tenemos muy claro cuando llevamos una canción al local de ensayo que se va a destripar y se va a someter a una especie de democracia interna. Tienes que entender que la canción que has llevado se va a convertir en algo diferente que es lo que la banda quiere, nos funciona trabajar juntos.

Con cuatro discos considero que tenéis como ocho o diez canciones que se pueden considerar himnos que el público entiende fácil, son pegadizas y potentes, ¿Es una elección consciente el hacer canciones como El bien o Todo lo que importa que sabes que el público va a corear en un concierto?

En nuestro caso nunca nos ha dado resultado querer hacer una canción sobre algo y ese algo salga. Nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo en el momento y después cuando la canción está ya vemos si tiene potencial de ser una canción que sea más fácil de escuchar o que se pueda quedar como una canción más intima. No nos ha salido hacer una canción que sea para bailar o para corear, nunca nos ha funcionado así. Nos sale una canción y luego ella misma se sitúa.

En 2018 cantabais "todo lo que importa está en el aire" y en una de vuestras canciones más conocidas del último disco en 2022 cantáis "la verdad es que nada es tan importante".

Creo que no son muy contradictorias, "todo lo que importa está en el aire" es una frase muy abierta y "nada es tan importante" también, creo que hay mucha similitud entre ambos mensajes.

No puedo charlar contigo sin preguntarte por Murcia, estáis vosotros, Arde Bogotá pero también Walls, Neuman, Varry Brava y antes Second o M-Clan, ¿Qué pasa en Murcia para que sea uno de los lugares más musicales de España?

Es una pregunta que nos hacemos nosotros también. No se si tiene algo que ver el clima, las costumbres pero hay algo que si que tiene que ver seguro que es la tradición musical en Murcia que viene de mucho antes de todo lo que has dicho. Hablando de música popular pero también de la era moderna a partir de los 70 y 80 que hubo muchas bandas y artistas en Murcia. Eso se ha ido conservando y se ha generado un circuito no sólo de músicos sino de periodismo musical, de locales de conciertos, locales de ensayo.

Muchos festivales de música, que también ayuda.

Claro, hay una tradición de festivales importante, no sólo el WARM Up, está el Festival de Jazz de San Javier, el cante de las minas o la mar de músicas en Cartagena. Hay una tradición musical en Murcia muy importante, muy arraigada que llevamos dentro. Luego hay una cosa que yo creo que tiene mucho que ver, además de todo esto, y es que Murcia está apartada y estamos centrados en lo que queremos hacer. El que quiere hacer música hace música y el que quiere hacer otra cosa la hace pero se vive de una manera muy tranquila y no hay la velocidad en una gran ciudad como Barcelona o Madrid. Es todo más fácil en un sitio como Murcia.

¿Hay algún artista murciano actual que recomiendes?

Hay un millón, está Malva, Ruto Neón hay gente haciendo cosas muy interesantes en Murcia.

¿Habéis tocado alguna vez en Suecia? Arde Bogotá hicieron un concierto en Bogotá y pensé que vosotros teníais que hacer un concierto en Suecia.

Fuera de los españoles que hay allí no creo que tuviésemos demasiado éxito. Nosotros hemos tocado también en Bogotá, en Medellín, en México e incluso en Londres pero en Suecia no. Hemos estado de turismo pero no tocando. Sería algo muy bonito como anécdota.

¿Qué plato de la gastronomía murciana es tu favorito?

Mi favorito es la marinera. Hay muchísimos como el zarangollo o el paparajote pero tu en Murcia quedas con alguien a tomar una cerveza y te tienes que pedir automáticamente una marinera, si no no estás en Murcia.