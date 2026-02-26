Entrevista a Leire Martínez: "Me he reconciliado con el sufrimiento pasado"

Leire Martínez apuntala su incipiente pero meteórica trayectoria en solitario con el lanzamiento de su álbum debut, Historias de aquella niña, un trabajo que ve la luz tras meses de éxitos iniciados con su primer sencillo, Mi nombre.

Coincidiendo con el lanzmiento del disco y unos días antes de su concierto sold out el 22 de febrero en la sala La Riviera de Madrid, pude charlar con ella en las oficinas de Sony Music. Una entrevista en la que sólo hablamos de su nueva música pasando totalmente de hacerle las mismas preguntas que todo el mundo le está haciendo sobre su anterior banda y toda la polémica entorno a su salida

La cantante donostiarra nos contó todos los detalles de este disco, la inspiración del mismo, su evolución personal y como surgieron las colaboraciones con Abraham Mateo, Edurno o Andrés Suarez entre otros.

Acabas de sacar tu primer disco Historias de aquella niña. ¿Cómo se siente que vea la luz? ¿Quién era esa pequeña Leire y qué cosas son las que han cambiado en estos años?

Leire: Mira, es superilusionante amanecer ya con esa sensación de “ya está, por fin”. Es trabajo de todo un año, que además nosotros a final de año ya lo habíamos entregado, y entonces ya dices: quiero ya poder compartirlo con la gente. Entonces que ya llegue el día y empezar a leer esos primeros feedbacks, las impresiones de cómo está sentando el disco, pues es superilusionante. Es abrumador también a nivel emocional, porque hay mucha gente que me ha escrito para felicitarme y, jo, es muy bonito.

¿Qué queda de aquella Leire? Pues mucho, afortunadamente. Precisamente porque este disco para mí ha sido volver a reconectar con cosas que eran fundamentales para mí: la creatividad, la ilusión, esa frescura, querer emprender nuevos retos y crecer y aprender. De eso, afortunadamente, queda mucho. Y ha sido un ejercicio, te diría que terapéutico. La creación del disco… ha habido mucha reflexión, mucho “qué quiero, qué no quiero y cómo”, y ha habido mucho de eso.

En el último año se te ha preguntado todo el rato por las mismas cosas. ¿Qué te hubiera gustado poder decir sobre tu música o sobre el proceso de creación de ese disco ajeno a polémicas?

Leire: Mira, yo he entendido que había que hablar también de mi salida del grupo y eso lo he entendido siempre. No tengo ningún inconveniente, y tampoco tendré nunca inconveniente en hablar de mi vida. Es que mi vida también pasa por los diecisiete años que estuve en el grupo. Entonces yo nunca he tenido problema en cuanto a eso.

No me gusta la utilización que se hace de la información para conseguir que la gente entre en tu noticia, porque a veces se desvirtúan los mensajes, incluso se miente, porque se dan por hecho cosas que tú no has dicho. Entonces esa es la parte que yo hubiera querido evitar o no formar parte de ella, porque no va conmigo y yo no soy quien la fomenta. Entonces, como no va conmigo, hubiera preferido que no hubiera existido esa parte.

Si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con tu yo del pasado, con tu yo que ha inspirado este disco, ¿qué le dirías?

Leire: Le daría las gracias y la abrazaría fuerte, y que estuviese tranquila. He sido una niña muy responsable muy pronto y entonces yo creo que he asumido demasiada responsabilidad en épocas que no me correspondía. Entonces le hubiera dicho que se centrara más en jugar, en pasárselo bien, en no tomarse esta vida tan en serio desde tan prontito. Ja, ja.

El disco tiene varias colaboraciones importantes: Abraham Mateo, Edurne, Andrés Suárez, los argentinos Miranda. ¿Cómo surgieron?

Leire: Pues mira, para mí las colaboraciones van de la mano de que sean orgánicas, más allá de lo comercial. Quiero decir que te apetezca, que haya una apetencia de hacer eso con esa persona.

En el caso de las colaboraciones del disco, Edurne y yo hemos sido compañeras y amigas desde hace años. Hemos coexistido en paralelo en este reflejo de la historia musical del país y las dos nacimos públicamente, digamos, en un talent show. Tenemos muchas cosas en común a muchos niveles. Entonces yo creo que nos debíamos esta colaboración y por eso nos hemos querido dar este espacio y este mimo la una a la otra.

En el caso de Andrés, forma parte de mi vida, de mi entorno cercano. Es amigo más allá de artista y compañero artístico y es una de las personas que más me ha ayudado, sobre todo en el arranque del disco, en el arranque de ponerme a componer, de plantearme qué quería hacer y cómo. Él ha sido una pieza fundamental, porque fue la primera persona que me abrió las puertas. Además, también desde su conocimiento y sus herramientas como músico puso a mi disposición lo que yo necesitara para poder escribir o hacer canciones. Entonces, para mí a nivel emocional eso ha supuesto mucho. Después ha venido más gente que ha estado ahí y también me han ayudado igual que él, pero él fue de las primeras personas y para mí eso es importante.

Y en el caso de Abraham, he tenido la suerte de que en este último año he podido coincidir mucho con él. Es un artista con el que he coincidido mucho. Le conozco desde que literalmente era un niño. Más allá de lo que es evidente, que tiene una capacidad vocal y un talento increíble, yo no sé si la gente alcanza a ver todo lo que Abraham tiene que ofrecer. Porque a muchos niveles, a nivel de composición, creatividad, producción, es una persona que siendo tan joven sabe tanto. Y a veces los que somos un poquito más mayores tendemos a creer que ya lo sabemos todo y que difícilmente vas a aprender algo de alguien más joven, pero qué equivocados estamos. Porque hay gente joven con mucho talento y con mucho que enseñar y aportar, y Abraham es una de esas personas.

Y Miranda, pues ha sido un referente para mí durante años y ha sido como un sueño cumplido que alguien tan grande y durante tantos años haya querido estar y además de forma tan generosa, con tanta disposición, facilitando. Para mí ha sido de agradecer, sobre todo.

¿No cambiarías lo que has vivido por lo que has aprendido o una máquina del tiempo para cambiar ciertas cosas estaría bien?

Leire: No cambiaría… A ver, para empezar es imposible cambiar nada, pero creo que somos la suma de nuestros aprendizajes. Desgraciadamente, para aprender a veces te tienes que llevar sopapos, porque creo que está demostrado que aprendemos más del dolor que de la alegría, desgraciadamente.

Ahora mismo estoy en paz en ese sentido. Me he reconciliado con el sufrimiento pasado, no sé cómo decirte. Es como que ese sufrimiento ha sido también necesario para ahora reflexionar o vivir de determinada manera. Entonces no cambiaría nada.

¿Qué canción de este nuevo disco no te esperabas que fuera a funcionar tanto y está funcionando más y te ha dado así una pequeña sorpresa?

Leire: En general te diría que estoy disfrutando y a la vez… o sea, es que lo estoy disfrutando. Pero sí es verdad que me sorprende que, en general, cada canción está generando algo. No te sé decir una que no haya alguien que me haya dicho: “Qué barbaridad este tema”. Entonces para mí ver que la gente va a poder encontrar algo dentro del disco, joder, me parece… o sea, estoy feliz. Estoy feliz porque creo que es algo muy difícil de conseguir.

Pregunta: El 11 de marzo es una fecha muy recordada para mucha gente y "Jueves" es una canción que sigue emocionando por todo lo que cuenta y por lo que conecta con ese día. ¿Qué significa para ti hoy, tan cargada de historia y sentimiento?

Leire: Pues para mí es un honor haber sido el altavoz de determinadas historias. Para mí es un honor, de verdad. Me siento superorgullosa de haber visibilizado determinados temas, haber tratado determinados temas. Y "Jueves" es un abrazo a las víctimas, a sus familias, a lo que ocurrió, a todo ese sufrimiento. Y estamos aquí porque además, como sociedad, hemos demostrado en más de una ocasión que cuando nos unimos, pues en general nos va mejor.