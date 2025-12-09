Entrevista a La La Love You: "El La La Tour es la gira más ambiciosa de nuestra vida"

La La Love You son uno de los grupos más exitosos del panorama independiente español y en 2026 parece que podrían dar un paso más con el La La Tour, su gira más ambiciosa hasta la fecha.

Una gira recorrerá las principales salas y recintos del país, con paradas en Bilbao, Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Barcelona y A Coruña, además de México, entre otras.

El grupo, que tiene más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify en el momento de publicar esta noticia, pretende seguir creciendo con esta gran gira y con un nuevo disco el año que viene del que ya hemos escuchado alguno de los singles como La mitad de la mitad.

Recientemente pude sentarme a charlar con ellos en las oficinas de The Music Republic sobre su nueva gira, su nuevo disco, su nueva bajista y el éxito imparable que es El fin del mundo.

¿Qué nos podéis contar del La La Tour?

Roberto: Pues nada, que la verdad que nos hace mucha ilusión, que vamos a hacer una gira.

David: La más ambiciosa de nuestra vida, sin duda.

Roberto: Eso es. Salas muy grandes, muchas ciudades, comenzando en marzo.

David: Y una producción muy loca también. Te voy a decir las fechas.

Roberto: Bueno, así un poco de memoria recuerdo que vamos el día 6 de marzo a Bilbao. Después vamos...

David: 7 de marzo, Valladolid, Pabellón Pisuerga, que es una sala… bueno, un pabellón gigante, increíble.

Roberto: Exacto. Vamos a Sevilla después, 14 de marzo.

David: Cartuja Center también.

Roberto: Eso es. ¿Después dónde vamos?

David: 20 de marzo, Zaragoza.

Roberto: Zaragoza, verdad.

David: 21 de marzo, Barcelona, Sant Jordi Club. Hace muchísimo que no vamos a Barcelona a tocar nosotros solos.

Roberto: Además Sant Jordi Club, que es un sitio que nos hace mucha ilusión tocar allí. 17 de abril vamos a A Coruña.

David: Y 22 de mayo cruzamos el charco y nos vamos a México.

¿No tocáis en el Movistar Arena?

David: Sé que es decepcionante, pero no hay Movistar Arena para 2026. Así que habrá cosas en Madrid, pero no habrá Movistar Arena en 2026.

¿Madrid es el sitio en el que más tocáis?

David: Bueno, no creas que tocamos tanto, eh. La verdad es que se echa de menos tocar más en Madrid.

Roberto: Tocamos mucho por supuesto por la Comunidad Valenciana, porque vamos un montón de veces, y por Galicia también.

David: Sí, el norte en general. Pero no tocamos tanto en Madrid.

Sois de Parla, ¿habéis tocado alguna vez allí?

Roberto: Bueno, sí, tocamos hace dos o tres años.

David: En las fiestas. Y dimos el pregón.

Roberto: Y nos hizo mucha ilusión porque dimos el pregón, sí señor.

David: Somos hijos predilectos, porque nos han hecho una… hay un paseo de la fama en Parla. En vez de estrellas como en Los Ángeles, son columnas.

Roberto: Sí, hay un paseo con un montón de columnas. Cada cierto tiempo, dos o tres veces al año, una de las columnas la pinta un pintor que la decora en homenaje a algún artista o personalidad de Parla.

David: Sí, sí, pero que es una movida que va el alcalde, se inaugura la columna, se descubre… todo maravilloso.

¿Y luego es la típica cosa que a vuestra abuela o vuestra madre es la que más ilusión le hace?

David: Sí. Yo a veces voy, digo estoy en Parla y voy a ver la columna. Claro, voy, me veo a mí mismo y me vuelvo.

¿Va a haber nuevo álbum en 2026?

David: Eso sí: 2026 viene con álbum completo. Además un álbum completito en el que llevamos dos años, casi tres, trabajando. La idea es que salga en mayo.

¿Habrá algún tipo de evolución en el sonido?

Roberto: Lo decimos mucho: siempre intentamos dar una vuelta de tuerca a las canciones, explorar un poco con otros géneros… pero al final lo escucha la gente de nuestro alrededor y dice "qué guay, suena muy a La La Love You".

David: Para bien. Es verdad que escuchamos mucho tipo de música y exploramos con muchas cosas, y creo que este disco tiene cosas de muchos géneros. Tenemos colaboraciones con bandas muy diferentes, artistas muy distintos a nosotros, que les dan matices. Pero para bien o para mal tenemos un lenguaje muy propio y un sello muy inconfundible. Aunque intentemos virar hacia cualquier lado, acaba sonando a La La Love You.

Os descubrí en los 2000 y veinte años después no paráis de crecer. ¿Cómo ha sido esa carrera?

David: Es una carrera larga en la que creo que se ha desmadrado desde los últimos cuatro años para acá.

¿Desde lo de Amaia?

David: Sí. Lo de Amaia sin duda fue un pequeño punto de inflexión, o grande, pero creo que "El fin del mundo" fue el verdadero punto de inflexión que nos disparó más hacia el gran público. Y ahí nos hemos agarrado para quedarnos.

Es vuestra gran canción, tanto la original como el remix de ELYELLA.

Roberto: Sí, porque luego es verdad que durante muchísimo tiempo, en todas las fiestas, ponían también el remix. Al final es algo que nos hace mucha ilusión, que de repente vayas a las fiestas de un pueblo y estén pinchando música tuya.

David: Justo lo que dices. ElyElla tienen ese don de que todo lo que hacen, lo hacen muy bien. Hicieron el remix de El fin del mundo, que funciona superbien. Y luego nos invitaron a colaborar en Que nada nos pare.

Roberto: Es que lo decimos muchas veces: cuando escuchamos la canción nos voló la cabeza. Y nos gustó mucho.

¿Qué canción están escuchando los protas de El fin del mundo?

David: Nada, eso nunca lo habíamos pensado. Claro, no pueden estar escuchando El fin del mundo. Sería un bucle infinito e implosionaría el mundo.

¿Cómo es la sensación de pasar de tocar en salas a llenar arenas?

David: Es muy tópico y muy cursi, pero siento mucho agradecimiento. Me siento muy afortunado por lo que nos está pasando y por poder vivir esta experiencia. Yo me levanto por las mañanas y digo toma.

¿Cuál es el proceso de composición? ¿Cada uno trae sus canciones?

Roberto: Más o menos. El resultado final lo hacemos entre los dos, pero todo viene de que cada uno en su casa tiene una idea, le va dando forma con la guitarra… y luego la ponemos en común y terminamos de darle forma.

David: Sí. Yo siempre digo que componemos por accidente y no sabemos componer de otra manera. La idea viene estando en casa, en la ducha, en el sofá… y esa idea requiere darle forma y mucho trabajo: juntarnos y convertirla en canción. A nosotros no nos funciona lo de ponerse en plan “sesiones de composición”. Lo hemos intentado alguna vez: “vamos a componer”, no se nos ocurre nada, y cuando nos vamos a casa en la moto o en la ducha es cuando te llega la idea. Así que preferimos no forzarlo.

Roberto: Vamos corriendo a por el móvil a grabar una nota de audio y cosas así.

David: Lo que es ya el proceso de arreglarla, hacer una demo y la preproducción, eso lo hacemos siempre de forma conjunta.

Roberto: Además es un proceso bastante lento para nosotros.

David: Sí, porque somos especialmente lentos y maniáticos. El 90% del tiempo es discutir, pero luego el otro 10%...

¿Qué nos podéis contar de vuestra nueva bajista, Mía Berlín?

David: A mí me explota la cabeza, qué gente más preparada. Creo que era un reto muy difícil al que ella se enfrentaba, porque sustituye a Lidia, que es una música increíble.

Roberto: Y que ha dejado el listón muy alto, claro.

David: Y hacerlo en muy poco tiempo. A los días de entrar estaba con nosotros en México; días después estaba dando un concierto con un repertorio de una hora y media de manera increíble. Todo mérito suyo. Se ha integrado de una forma maravillosa. Llevaba una semana y parecía que llevábamos diez años de carrera juntos. Ahora llevamos dos meses y algo, y está superintegrada.

Roberto: Hay una cosa que me gusta: para ella muchas de las cosas que nos están pasando ahora son algo nuevo. Para nosotros, aunque todo nos hace mucha ilusión y nos gusta, parece que te has acostumbrado a determinadas cosas. Y ella lo está viendo por primera vez.

David: Sí, es bonito mirarlo desde sus ojos. Le pone mucha ilusión, una ilusión muy contagiosa.

Roberto: Por ejemplo, en el último viaje que hicimos a México, que era de promoción, a ella le chocaban un montón de cosas que nosotros ya hemos vivido muchas veces. Pero sí que es como "ostras, esto es muy loco lo que nos está pasando", y nos ayuda a poner todo en perspectiva.

Ya es sello del grupo tener una bajista que os aporte algo diferente.

David: La necesidad es lo de los coros. Creo que la voz femenina es imprescindible en La La Love You, entonces nos gusta tener una voz femenina.

Roberto: Sí. Fíjate que incluso lo hemos pensado hace poco: en las primeras maquetas siempre nos ha gustado que hubiera una voz femenina. En la canción de “Mariam Díaz Aroca” la primera versión la cantaba Maite, de Viernes 13. Y en otras canciones, como “Sabes que te quiero”, entraban unas chicas cantando. O en “Pócima de amor”. Siempre le da un toque muy característico que nos ha gustado.

David: Creo que en la identidad de La La Love You hay una parte femenina imprescindible.

Tras El fin del mundo, ¿cuál diríais que es vuestra siguiente gran canción?

David: Nos ha sorprendido mucho La mitad de la mitad, que solo lleva tres semanas o así y la gente se la sabe. Está teniendo unos números increíbles. El tiempo dirá, pero a mí me da la sensación de que se va a convertir en un clásico del repertorio de La La Love You.

¿Es más difícil dar el salto a México que a Argentina?

Roberto: De momento no, pero sí que nos gustaría. Muchas veces nos han dicho que México es la puerta de entrada a Latinoamérica. México nos está yendo muy bien, pero todavía no hemos dado ese pasito para…

David: Bueno, hemos viajado a Colombia.

Roberto: Sí, hemos hecho cositas, hemos ido también a Chile. Seguiremos avanzando, pero tanto como decir “vamos a intentar entrar en este mercado”, pues todavía no.

David: Argentina es un reto, yo creo que para el futuro próximo.