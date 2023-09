Entrevista a María Becerra: "Ser youtuber se me hacía fácil"

El último Coca-Cola Music Experience tenía mucho (y muy bueno) de los tres elementos que le dan nombre: bebidas y estilo de vida coke por todos lados, una variada oferta musical con nombres muy top, además de una experiencia única, sobre todo para los que podían pasearse por la zona auténticamente VIP. Allí esperaba a los medios María Becerra, un portento de simpatía tan grande como lo está siendo dentro de su género artístico.

Puede que se haga llamar la Nena de Argentina, pero considera a España su "segundo hogar" y se declara fan absoluta del flamenco, especialmente de Falete. "Veía 'Tu cara me suena' en YouTube, y vi a Falete imitando a Lola Flores y me encantó, me pareció algo de otro mundo. Las recomendaciones de vídeos me fueron llevando a otras interpretaciones, así que llegué a S.O.S., busqué su significado y me llegó mucho al corazón".

Pese a que siempre está sonriendo mucho y parece que te conoce desde las primeras palabras, es en ese momento cuando se pone un poco seria: "Me gusta mucho entender las canciones, cuando encontrás eso, el sentimiento que mueve al artista, todo cobra mucho más sentido". Habla de Falete, sí, pero también de ella misma, y enseguida vuelve a ilusionarse con una risa radiante. "En general, la gente que canta flamenco, ¿las cantaoras les dicen acá, no? me parece algo hermoso y muy visceral ese canto, y por eso lo admiro mucho".

Durante el concierto, minutos antes de la entrevista, tuvo detalles con sus fans hasta el punto de detenerse a leer algunos carteles y agradecer el inmenso apoyo que siempre se le da desde nuestro territorio. En respuesta a la petición de tour español, recuerda que hizo "una gira de mi álbum anterior, como de 12 shows, estuvimos como un mes y medio y siento este país como una segunda casa, he pasado mucho tiempo acá. Por el momento no tenemos planeado una gira nueva, pero calculo que para 2024 seguramente".

Es posible que no sepas que antes de partirlo en la música María era youtuber, en un canal que prácticamente no ha tocado desde la pandemia. "La realidad es que siempre quise ser cantante, tengo vídeos a los siete u ocho años cantando subidos a YouTube, en los casting que yo hacía, y los mandaba. Como no me alcanzaba con eso, pues los subía a mi cuenta". Cuando le recuerdo que así empezó Justin Bieber, se muere de la risa con un "claaaaaro", y es tan contagiosa que hasta gente que no prestaba atención a lo que estábamos hablando se descojona por inercia. Es un superpoder escasísimo, y le sale como si nada.

"Mi sueño era triunfar en la música, y no me llamaban de ningún lado, entonces en un momento empecé a hacer vídeos de otro tipo, porque también me encanta actuar. Todo lo relacionado con el arte me interesa: estudié comedia musical, teatro, canto... toda mi vida". Con el éxito en esa plataforma, y disparándose los ingresos de los creadores de contenido, ¿por qué dejarlo cuando sumas tres millones de seguidores?

"Quería explorar otras cosas a ver qué onda, pero sin dejar de lado el canto, nunca dejé la música en mi vida. Y de repente, me fue super bien con los vídeos, haciendo sketches, vlogs, sumé un montón de seguidores. Tengo una personalidad bastante efusiva, siempre estoy de buen humor y me considero alguien que tiene mucha parla. Ser youtuber se me hacía fácil, pero en un momento no fluyó más, como todo en la vida tuve mis cambios". Y el reguetón la acogió con los brazos abiertos.

"Mis de seguidores saben que yo canto, lo han sabido siempre, y nada, me impulsaron ellos, me animaron a trabajar y dedicarme completamente a esta pasión. Estuve un año centrada en mi primer EP, y de ahí empezó todo y fue increíble". Fíjate si conoce bien a sus seguidores, que nada más terminar la entrevista le dejé el móvil para que saludara a la pequeña Paula de Paracuellos del Jarama (petición de un compi de trabajo) y le mandó un saludo tan caluroso que, en apenas 10 segundos, selló un recuerdo de por vida. Y es que ser natural es la más difícil de las poses.