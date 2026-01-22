Entrevista a Repion: "Llevamos tantos años dando la tabarra que ya sentimos que nos lo merecemos"

Si hubiera que definir el sonido de la resiliencia en la música española actual, ese nombre sería Repion. Lo que para muchos ha sido un descubrimiento explosivo en 2025, para las hermanas Marina y Teresa Iñesta es la culminación de más de una década de carretera, furgoneta y una honestidad.

Tras un año frenético donde las colaboraciones de primer nivel y los escenarios se hicieron más grandes, su último trabajo, 201, se coló en todas las listas de lo mejor del año ha terminando por confirmar lo que ya era un secreto a voces: son una de las bandas más necesarias y en mejor forma del panorama nacional.

Nos citamos con ellas en el corazón de su proceso creativo, los míticos locales de ensayo de El Observatorio Musical. Entre amplificadores y el eco de nuevas ideas, charlamos sobre la delicadeza necesaria para componer Cerrar los ojos, el cordón umbilical que las une a Camargo, la compleja ética de los festivales gestionados por fondos como KKR y las influencias que han moldeado su identidad, desde el punk californiano hasta Robe Iniesta.

Cerrar los ojos es una canción que toca temas muy intensos, incluso el horror de la guerra ¿Cómo surgió?

Teresa: Pues con cuidado.

Marina: Empezó con algo muy básico de "voy a cerrar los ojos que no lo quiero soñar", eh... empezó con esa frase, ¿no? Fue literalmente la típica idea que tienes grabada en el móvil y dices: "quiero desarrollarla". Quisimos tirar del hilo con esa sensación de ser muy sensible a cada cosa que vemos, que luego eso nos hace tener pesadillas y, bueno, a partir de ahí fuimos elaborando la canción.

Teresa: Sí, hombre. Tuvimos que tener mucho cuidado porque era como respetando la emoción primera de la que parte la canción. Que es, literalmente, pues ver una cosa horrible como todas las que vemos a diario en las redes sociales y tal. Lo que eso te provoca... darte cuenta de esa sensación es como: no nos podemos hacer nosotras tampoco las protagonistas de la historia en un sentido, ¿sabes? Porque sería tener muy poca delicadeza. Por eso intentamos enfocar la canción un poco a lanzar nuestro mensaje de la manera más delicada posible y de manera que se entendiera un poco lo que queríamos decir.

¿Cuándo sacáis un disco o elegís los singles del mismo ya tenéis en mente que canciones van a ser potentes?

Teresa: Justo "El sueño dura una semana". Yo creo que es la única con la que lo pensamos desde que la hicimos.

Marina: Ahí hubo unanimidad la verdad con El sueño". Luego con "X" sabíamos que esa iba a funcionar a nivel energético, sí. Y la de "Cerrar los ojos", sin embargo, fue una cosa que hablaron ya más desde nuestro equipo, ¿verdad?.

Teresa: Sí, nosotras ya a partir de ahí todas nos parecían muy guais.

Marina: todas tienen algo... es muy difícil.

Habéis pasado de ser un proyecto autogestionado en Cantabria a vivir de la música ¿Cómo habéis vivido esa evolución?

Teresa: Yo me siento muy orgullosa.

Marina: Estamos muy contentas de que, después de todo este trabajo, por fin podamos estar recogiendo esos frutos. Porque nosotras ya estamos preparadas para vivir la frustración, para no obtener lo que se espera del trabajo que haces, ¿no?. Muchas veces tú das el doscientos por cien y luego pues no hay repercusión.

Teresa: Claro. Yo creo que el reto y lo que hemos conseguido ha sido llegar a este punto con ilusión de más, ¿sabes?.

Marina: Y que sentimos que nos lo merecemos también, punto.

Teresa: Llevamos tantos años dando la tabarra que ya es como que nos lo merecemos un poco, pero está guay... es un regalo ya hacer canciones sabiendo que hay alguien que las está esperando un poco.

¿Por qué se llama el disco 201?

Marina: Primero porque a las dos nos pareció bien

Teresa: Buena respuesta

Marina: Y porque llevábamos ya... o sea, te puedo enseñar el cuaderno y en las notas del móvil la cantidad de posibles nombres que se nos ocurrían y que no terminábamos de verlo. Pero se nos ocurrió "201" porque es la salida que nos lleva a nuestro pueblo, a Camargo. Es la salida de la carretera y es un número que siempre veíamos volviendo de la playa, volviendo de Madrid a cuando volvemos a casa; y es como que cierra el círculo de alguna manera.

¿Componéis mucho en Camargo?

Marina: Necesitamos hacer canciones en Camargo

Teresa: Sí, Otro día será, El sueño, X

Marina: Sí, porque además tenemos ya como nuestros momentos ya de no trabajar, de no tener más distracciones.

Teresa: Claro, es que en Madrid hay muchísimas más distracciones. Realmente en Camargo, nuestro pueblo, no hay tantos habitantes como para tanta distracción.

Marina: Es bastante remanso de paz y puedes ordenar mejor las ideas y todo lo que se te pasa por la cabeza.

¿Madrid tiene demasiado ruido, demasiada movida?

Marina: Sí, y en Madrid te sientes mal por estar en el sofá. Es increíble eso... es que te sientes mal por no hacer nada. Y en Cantabria puedes estar no haciendo nada, pero estás en casa, en casa de los padres. Entonces sientes que estás ahí descansando y a lo mejor ahí ya empieza a haber ese poso de ideas que empiezan a tener forma.

¿Pero no se sale o no se queda con gente en Camargo?

Marina: Sí, pero no tanto, fíjate. Porque nosotras no vivimos en el centro de Santander.

Teresa: Es que parece que hay que coger el coche... o sea, para salir de nuestro pueblo hay que coger el coche.

Marina: Tenemos menos ocio.

¿Os ha marcado la figura de Robe Iniesta?

Teresa: Yo tuve mi momento de apreciación de Extremoduro y de darme cuenta de la calidad que había ahí en la escritura, los detalles, la música... el estilo es algo que también me mola mucho. Pero no he sido una fan de Extremoduro ni de Robe al límite.

Marina. De pequeñas en nuestra casa no sonaba a Extremoduro. No, pero sí que es verdad que en la adolescencia o con los primeros novios y novias, yo personalmente descubrí los últimos discos de Extremoduro: La ley innata y Material defectuoso, la verdad es que me fliparon. Pero mira, no hemos escuchado tanto los discos típicos.

¿Cuáles serían vuestras grandes influencias?

Marina: desde La Oreja de Van Gogh hasta Amaral, Coldplay, Soundgarden, Shakira....

Teresa: Para mí, a nivel batería, lo que me gustaba era el punk rock californiano cuando empezaba a tocar. Me flipaba Travis Barker de Blink-182. Luego ya sí que nos metimos más. Yo me metí luego... tú eras más de Soundgarden y yo era más de Foo Fighters

Marina: Pero tengo un grupo, Tere, que me acabo de acordar y nunca lo mencionamos en las entrevistas, System Of A Down. A nosotras nos marcó

Teresa: System Of A Down era perfecto. orque tenía unas armonías increíbles pero luego tenía también una rabia.... Yo creo que esa es una banda que nos ha influenciado, ha sido uno de los grupos que las dos hemos compartido, no como Blink.

Muchos festivales siguen controlados por el fondo KKR ¿Cómo os ha afectado esa polémica?

Teresa: Yo no creo que sean los artistas que van a tocar a los festivales realmente a quienes se les tenga que pedir explicaciones. Porque probablemente cada uno tendrá su nivel de conciencia y sus limitaciones a la vez para decidir o no decidir tocar.

Marina: Muchas veces tú has firmado un contrato y el hecho de cancelarlo te perjudica; recibes una multa económica y tienes que pagar a tus empleados. No es solamente por ti, sino por todo el equipo que hay alrededor.

Teresa: Claro, hay proyectos artísticos que ya son como empresas.

Marina: Es muy fácil decirlo cuando todavía no te ha tocado a ti firmar un contrato o no tienes ningún festival de esos cerrado.

Teresa: He visto una agresividad por parte de mucha gente, sobre todo en redes sociales hacia artistas, que creo que ha sido un poco desmedida.

Marina: Obviamente no estamos a favor de todo esto. Se nos señala a los artistas porque es una cosa muy evidente. Se ha señalado que el fondo KKR está metido en tal festival. Pero todas las personas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, consumimos...

Teresa: Es muy difícil no caer en cualquier tipo de contradicción o hipocresía a día de hoy. Nosotras no vamos a tocar en ningún festival de esos, pero tampoco queríamos decirlo ni ponerlo en un comunicado

¿Y qué opináis de los señalamientos en redes sociales?

Teresa: Porque eso no me parece bien tampoco. Cada uno tiene su circunstancia y ve lo que puede dar...

Marina: Nuestra música está en Spotify todavía

Teresa: ¿Qué vamos a decir en un comunicado de Instagram? "¿No vamos a tocar en ningún festival de KKR?" y luego estamos cada día incurriendo en un montón de incoherencias

¿Qué planes tenéis para presentar el disco en directo?

Teresa: Sí, vamos a girar este disco a tope. Cuando terminemos de girarlo en todos los sitios igual nos damos un descansito y empezamos a pensar en lo próximo. Pero ahora mismo acabamos de sacar el disco y tengo unas ganas de tocarlo mil veces.

Marina: Tenemos que rodarlo, sí.

¿Cómo se siente salir en las listas de lo mejor del año?

Marina: Es muy bonito, estamos muy felices. A mí me encanta que nuestra música pueda hacer sentir cosas a otras personas, me parece mágico.