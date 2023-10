Entrevista a Rozalén: "El primer concierto que hice en mi vida abrí con Inevitable de Shakira"

María Rozalén es una de las mejores y más famosas cantautoras del panorama musical de España. Recientemente pude charlar con ella en los camerinos de La Riviera antes de su concierto Complices de Vibra Mahou junto a Shinova. Le pregunto a Rozalén sobre Mátriz, su último disco de estudio, sobre el folclore español, sobre su título no oficial de la reina de las colaboraciones en nuestro país, sobre la versión de Shakira que acaba de lanzar y sobre la situación actual en Gaza.

¿Es una decisión consciente lo de meterte en el folclore y hacer un álbum folclórico o te ha ido surgiendo porque te gustaban esas músicas y un día decidiste meterte de lleno?

Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo porque yo toco folclore desde los siete años y mi introducción a la música fue a través de la bandurria en una rondalla. Tenía muchas ganas, estaba buscando la escusa y el décimo aniversario de mi primer disco ha sido la escusa. He reinterpretado canciones populares que yo tocaba desde pequeña, hay algunas de creación propia o de compañeros como la de Silvia Pérez Cruz o la jota a Albacete que si que he hecho.

Cuando cantas al folclore, y también quería meterme no sólo en el que más he mamado yo que es el de mi tierra, sino dar cariñicos a varios lugares. Si canto una canción gallega es normal que si es folclore es en gallego, igual que en euskera o en catalán.

El catalán yo si que lo oigo desde pequeña porque toda la gente de mi pueblo emigró para Cataluña y yo en verano en un pueblo de Albacete se peta de catalanes y para mi es también un idioma familiar.

¿Qué ha pasado en España para que el flamenco tenga tanta importancia y otros estilos folclóricos como la ronda, la jota o las parandereteiras entre otros no hayan llegado tanto? Los ejemplos de Tanxugueiras y Rodrigo Cuevas son gotas en medio de un océano que se pierden y hay muchas músicas folclóricas que la mayoría de la gente no conoce tanto como el flamenco.

Ellos son ejemplo de que eso también vende. No se si es que no se ha sabido vender bien el folclore o si siempre se ha relacionado con lo rural, con lo viejo y con el pueblo. El flamenco es espectacular pero a mi el folclore, de igual manera, me parece super complejo y hay ritmos y patrones rítmicos que son riquísimos y son dificilísimos. Yo creo que o no se ha sabido vender bien o se ha relacionado con algo que parece que no puede estar de moda como lo de ser de pueblo o estar relacionado con la gente mayor.

¿Qué le dirías a los que piensan que las lenguas o las tradiciones de algunas de las regiones de España que tu tratas en el disco no tienen cabida en su idea de España? ¿Qué le dirías a todos los que tienen problemas con el euskera, con el gallego o con el catalán cuando la gran mayoría entendemos que son parte de la identidad de España y nos sentimos orgullosos de esas lenguas y esas tradiciones?

Mi posición está clara porque a mi me parece que la vida es más bonita de color no sólo en blanco y negro. Cuando hay una variedad, una riqueza cultural diversa, cuando hay un paisaje diferente a mi me encanta que haya montes verdes, que haya desierto y tropical en España. Me encanta que cuando la gente viene a mi tierra me pregunte por las palabras que usamos y como hablaban mis antepasados y me llena de orgullo. Este disco es una manera de dar las gracias a muchos rincones que me han hecho sentir en casa y he querido acercarme a sus lenguas y sus culturas con amor y con respeto. Es así como se tienden puentes no diciendo lo mio vale más que lo tuyo. Mira por ejemplo el euskera es de las lenguas más antiguas que existen y si eso no se valora me parece una torpeza.

Este disco está lleno de colaboraciones pero repasando tu discografía la cantidad de colaboraciones que has hecho a lo largo de tu carrera es asombrosa y de todos los estilos. ¿Cómo han surgido las colaboraciones de este disco y cómo surge que te hayas convertido en la reina de las colaboraciones en España sin duda?

En este disco si que las he pedido yo, ha sido la primera vez y todo ha salido de manera orgánica. El resto de colaboraciones yo apenas he pedido, por no decir ninguna.

Por ejemplo, Eskorzo son ellos los que te llaman para cantar Se tiene que acabar

Shinova también me llamaron ellos y La Pegatina también me llamaron ellos. Kevin Johansen fue una petición de nuestro equipo y con Mon Laferte también pero el resto a mi me cuesta mucho pedir y tengo mucha dificultad para decir que no. La música es compartirla y hasta gente que yo no suelo escuchar su estilo de música siempre aprendo algo.

Algo harás bien si tanto te llaman

El color de voz que tengo creo que es particular.

Colaboraste con Rayden que fue con el que hiciste tu otro Complices de Vibra Mahou en 2016

Y con Raphael también hice un Complices de Mahou.

También haces muchas versiones la última la de Inevitable de Shakira, ¿Cómo ha surgido?

Es mi canción favorita de Shakira. Hay una historia detrás de esta versión, el primer concierto que hice en mi vida yo abrí con Inevitable de Shakira, es una canción que he cantado los 25 años que existe la canción. Mis primeros conciertos yo tiraba de canciones, Ay Dolores de Reincidentes, Al alba de Aute y Inevitable de Shakira. Ahora por el 25 aniversario de Dónde están los ladrones me pidieron de la discográfica que la grabara porque alguna vez la he cantado por redes y se ha viralizado un poquito.

Estás trabajando en un nuevo disco más actual, ¿Hay algo que nos puedas contar de este nuevo trabajo?

Estoy puliéndolo ya, me queda nada por terminar una o dos canciones y con la producción estamos a tope.

Con toda la situación política actual en Palestina e Israel veo que retuiteas cosas de tu amigo Marwan y no sé si los artistas os veis obligados a posicionaros en estos temas de guerra, a veces queréis poneros de lado u otras lo veis tan claro que no podéis callaros. ¿Cómo se actúa ante casos tan terribles como el que se está viviendo en Gaza?

A mi lo que está pasando ahora mismo me está doliendo y me está afectando mal. Encima recibí la noticia estando en los campamentos saharahuis que, salvando las distancias, son pueblos olvidados. No estoy bien ni estoy entendiendo el pasotismo de todo el mundo, no se porqué no estamos en las calles. Evidentemente lo que pasó con Hamas es dolorosísimo y jamás defenderé nada violento ni mucho menos que civiles lo paguen pero lo que está pasando ahora mismo me parece una salvajada, ya no sólo porque yo tenga amigos palestinos y porque he cantado para la causa mil veces, es que yo pensaba que no viviríamos ciertas cosas de nuevo.

Ahora estoy como intentando aceptar que no tenemos remedio. Estoy viendo y leyendo mucho. Me encantó la entrevista del otro día de Salvados del israelí y el palestino comentando cada uno su posición e intentando comprenderse pero creo que está siendo muy desproporcionado.

El mundo no hace caso a lecturas como las que hace Drexler, que tiene orígenes judios, en canciones como Milonga del moro judio o Frontera que ahora mismo resuenan mucho con lo que está pasando.

Yo cada vez tengo más miedo. Casi nunca me cayo pero cada vez que doy mi opinión me cae por todos lados entonces tengo miedo a opinar pero son cosas que son imposible no decir nada. La mayoría de artistas no están diciendo nada.

Tienes una playlist llamada Mujeres que me inspiran en Spotify que yo escucho bastante

La tengo un poco abandonada y la tengo que actualizar

¿Qué mujeres actuales te inspiran o recomendarías?

Tanxugueiras no está, lo nuevo de Zahara con un punto punk y electrónico, Rigoberta Bandini me mola lo que hace. De las más jovencitas diría Ainhoa Buitrago, Paula Mateus y las bandas de rock que están saliendo de chicas como Ginebras o Shego. Vienen un montón de mujeres pegando fuerte.