Entrevista a Shinova: "En 2026 vamos a tocar muchísimo menos, pero en un formato mucho más especial"

Shinova es un grupo que ha ido dando pasos poco a poco desde que empezaron en 2008, trabajando y creciendo. Empezaron a sonar fuerte con su tercer trabajo, Ana y el artista temerario de 2014 pero todo cambió de la mano de Warner Music Spain con Volver en 2016.

Aunque sin duda tanto 2024 como 2025 han sido los dos años más grandes para este grupo vasco que lanzaron El presente y luego una edición Deluxe con colaboraciónes como Nina de Morgan, No te va a gustar o Rafa Val de Viva Suecia.

Acaban de sacar su nuevo single Todo gira y vuelve y están presentando el concierto más especial de su carrera con el que cerraran etapa el 27 de diciembre en el Movistar Arena. Recientemente pude sentarme a charlar con ellos en las oficinas de Warner sobre su nueva canción, el concierto, las colaboraciones, sus planes para 2026, la vuelta de la música con guitarras y artistas como Barry B.

¿Qué nos podéis contar de vuestra nueva canción "Todo gira y vuelve"?

Gabriel: Exactamente es una canción que cierra un ciclo y abre otro. Y además literalmente; se utiliza mucho "literalmente", pero en este caso sí: literalmente abre un ciclo. Es la primera de unas cuantas canciones que cuentan algo y están muy relacionadas entre sí.

Erlantz: Tampoco queremos desvelar demasiado, sí.

Daniel: Como se puede ver, la respuesta comedida de Gabri, midiendo...

Erlantz: Estaba midiendo las palabras de qué se puede contar a estas alturas y qué no, pero bueno, es el primer capítulo de algo.

Daniel: Pero sobre lo que es, lo que engloba, porque no es una canción suelta como tal. Eso se irá descubriendo poco a poco.

Os entrevisté en 2024 coincidiendo con la salida de "El Presente" y, más de un año después, habéis lanzado una edición deluxe y vais a tocar en el Movistar Arena el 27 de diciembre. ¿Cómo describiríais este viaje que habéis hecho en solo 12 meses?

Daniel: Intenso.

Gabriel: Sí, ha sido un abrir y cerrar de ojos, en realidad, si lo piensas. Pero son más de 100 conciertos y muchas vivencias, muchísimo aprendizaje. Decimos siempre esto, pero es verdad: al final lo que te llevas es el aprendizaje más que cualquier otra cosa. Y por supuesto estamos muy felices de cerrarlo en un lugar como el Movistar Arena, que es la primera vez, además, y la primera vez nosotros solos.

Daniel: Da un poco de vértigo, pero del bueno. Ayer estuvimos grabando los recursos, viendo el espacio, y lo mirabas y decías "ah, no es para tanto". Y yo decía "madre mía, que se viene, que se viene... ah, no es para tanto". Converge ese nerviosismo bueno con el malo, un poco de "ah", pero vuelve a aparecer el bueno. Y muchas ganas de tocar ahí.

Habéis anunciado ya varias colaboraciones para el concierto, Rozalén y Nina. Pero ¿va a haber más?

Gabriel: Sí, hay unas cuantas más que iremos desvelando. La verdad es que han surgido de una manera muy natural. Con Nina, a raíz de la colaboración en "Los días que vendrán"... Ya era una canción muy especial, lo decimos muchas veces en los directos: "esta canción es especial para nosotros, quizá la más especial que hayamos escrito". Pero con esa sensibilidad que tiene ella, que al mismo tiempo es como un puñal que se te clava en el pecho, se ha llevado la canción a otro nivel. Y de ahí, pues lo vamos a llevar al directo.

Con Rozalén hay una amistad de hace muchísimos años; colaboró en "Volver" y es una de las canciones más bonitas y que mejores recuerdos nos traen. La gente que anunciaremos en breve también es muy cercana a nosotros, grandes artistas, y poco más podemos decir ahora.

¿Cómo surgió la colaboración con Live Forever y ese merchan especial preparado para el concierto?

Gabriel: Pues nos encanta.

Daniel: Nos empezó a acosar, ¿eh?

Gabriel: No, nos encanta.

Daniel: Es broma, Iván.

Gabriel: Te queremos. De hecho, primero conocimos su obra y nos llamó muchísimo la atención. A él le gusta la banda, así que surgió una colaboración y desde entonces diríamos que es casi parte del equipo.

Daniel: Es cierto que, además de lo que se ve en redes, nuestro merchan ha ido cogiendo más y más protagonismo. El stand es muy variado y se ordena de novedad, cantidad de venta, hasta lo más lejano u "outlet". Y todo lo que está en primer plano es diseño de Iván. Poco más que decir.

¿Cómo surgió la colaboración con los uruguayos No Te Va Gustar en "Nuestra Postal"? ¿Os ha abierto puertas allí?

Gabriel: Sí. De hecho, la primera vez que estuvimos en Argentina fue abriendo para ellos en el Hipódromo de Palermo. Hicieron dos noches, dos llenazos, y fuimos allí. Sí, fue increíble. Después se ha creado una relación muy natural de amistad. Es gente que lleva muchos años, saben mucho a nivel artístico y también a nivel humano; son un equipazo. Cada vez que hemos ido por allí nos han tratado de miedo. Ellos también han estado aquí y, bueno, de hecho los llevamos a cenar.

Joshua: A cenar para que vieran que la carne de aquí es mejor que la de allí.

Gabriel: Eso es, pero anda reñida la cosa. Son increíbles.

¿También colaborasteis con Carmesí en "Modo no molestar"?

Gabriel: Es un temazo, y Carmen es una persona que arriesga muchísimo, que cree muchísimo en lo que hace. Tiene una calidad tremenda, pero además es muy, muy trabajadora; de las personas más trabajadoras con las que me he encontrado.

El otro día estuve en el concierto de Barry B y era la persona más vieja de largo. ¿Creéis que la música con guitarras está resurgiendo entre los jóvenes?

Gabriel: Y espérate, que lo de Barry B va a ser muy grande, porque él es muy grande. Es arandino de pura cepa y lo conocemos desde hace muchos años. Es un artistazo increíble al que no le hace falta ese postureo, fingir algo que no es, porque es un artista lo mires por donde lo mires. Y a nivel humano es un 10.

Daniel: Lo que decías de las bandas, las guitarras... está volviendo un poco, quizá como rechazo hacia lo artificial. Entiéndase artificial como bases disparadas y una voz cantando por encima. Ves reguetoneros que llevan bandas, ¡pero bandazas! Ves el bolo y dices "¿qué es esto, qué locura?". Yo creo que sí está volviendo esa necesidad de que haya personas haciendo cosas, sentir que están pasando cosas, conectar con eso y que no sea un "play" y algo más frío.

¿Qué planes tenéis para 2026?

Erlantz: ¿Qué podemos contar?

Daniel: Tocar poquito, sí.

Gabriel: Vamos a tocar muchísimo menos, pero en un formato mucho más especial.

Daniel: Y esto es la primera vez que lo decimos.

Gabriel: Vamos también de "especialitos", ahí, como "no te vamos a contar", pero es que en realidad no tenemos ni idea; nos lo estamos inventando ahora sobre la marcha.

Daniel: El caso es que vamos a hacer un cierre en Movistar Arena por todo lo grande. Vamos a estar sin hablarnos un mes porque nos llevamos eso...

Joshua: Eso se va a intentar, pero no va a pasar.

Daniel: Nos queremos mucho, no va a poder ser. Oye, nos vemos mucho más, diez veces más que a nuestras familias. Creo que cada uno se va a ir a un país, a una provincia, y con el oxígeno ya recuperado vamos a empezar a preparar lo siguiente, que será algo muy diferente y mucho menos continuo que esta gira, que nos ha llevado a más de 100 escenarios.

Gabriel: El formato será eso: mucho más especial, menos conciertos. Pero, David, ¿qué se puede contar?

Daniel: No será mucho más especial que el Movistar Arena.

Gabriel: Será completamente diferente, pero va a molar. Y al mismo tiempo estaremos preparando un disco y 2027 será otra cosa. Pero 2026 lo queremos hacer diferente. Luego dices "vamos a estar un mes sin hablarnos" y ya me veo después en el Movistar Arena: "Peña, ¿qué hacéis? ¿Nos bajamos a tomar una birra?" al día siguiente.

Joshua: Seguro que el 1 de enero me aburro.