Épico cartel del Primavera Sound 2026 con The Cure, Doja Cat, Gorillaz, The XX y Massive Attack

El Primavera Sound, probablemente el festival más importante de España, vuelve a demostrar por qué lidera la escena musical del país al presentar un cartel espectacular, lleno de artistas icónicos que han marcado los últimos 40 años de música.

Tras arrasar en 2025 con un lineup encabezado por "las supernenas" Sabrina Carpenter, Chappel Roan y Charli XCX, la edición de 2026 del festival confirma su capacidad para reunir lo mejor de cada generación y género.

La 24ª edición del Primavera Sound se celebrará del 4 al 6 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona, y contará con más de 150 artistas anunciados a ocho meses de su celebración. Entre los cabezas de cartel destacan The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine. Según el festival, estos siete nombres representan “cinco décadas de música popular, del rock distorsionado al hip hop, del pop a la electrónica de vanguardia”, subrayando la identidad poliédrica del evento.

The Cure, liderada por Robert Smith, regresa al Primavera Sound tras su actuación en 2012 para presentar su nuevo álbum Songs of a Lost World. The xx vuelve tras casi una década de ausencia, y Massive Attack actuará por primera vez en el festival. Gorillaz, con Damon Albarn al frente, llegan con un nuevo disco bajo el brazo, mientras que la estrella pop Addison Rae, la versátil Doja Cat y los legendarios shoegazers My Bloody Valentine completan el trío de reclamos internacionales.

El cartel incluye también a artistas como Mac DeMarco, Bad Gyal —que ofrecerá su único show en festivales en España en 2026—, Big Thief, Father John Misty, Little Simz, Alex G, Slowdive, Einstürzende Neubaten y Wet Leg, que repite por segundo año consecutivo. Además, debutarán en España Lola Yung y otros nombres destacados como Skrillex, Peggy Gou, PinkPantheress, Ethel Cain, Blood Orange y los irlandeses Kneecap, que vuelven tras su paso por el Primavera a la Ciutat.

Otros artistas confirmados son Guitarricadelafuente, Cara Delevingne, Viagra Boys, Overmono, Renaldo & Clara, Touché Amoré, Knocked Loose, Hypsnosis Therapy, Panda Bear, rusowsky, Ralphie Choo, Brighde Chaimbeul, Ouineta, Rojuu, Lambrini Girls, Bestia Bebé, Rilo Riley, Texas is the Reason, Smerz y Lucrecia Dalt.

El festival destaca que se trata de “un line-up intergeneracional, caleidoscópico en lo musical y paritario en cuanto a género”. La imagen gráfica de esta edición juega con el icónico ‘panot’ de las aceras de Barcelona y con los Juegos Olímpicos de 1992, un guiño a la historia y cultura de la ciudad.

Además de las jornadas principales del 4 al 6 de junio, el Primavera Sound contará con una jornada inaugural, una fiesta electrónica de clausura con Carl Cox, Joseph Capriati, Blond:ish y Greta, y una programación paralela aún por desvelar, extendiendo la experiencia del festival durante toda una semana.

Venta de entradas

Hasta la noche del 28 de septiembre, los fans pueden registrarse en la web del festival para acceder a la Fan Sale: el abono general tendrá un precio de 295 € más gastos y el VIP de 545 € más gastos. Las instrucciones para acceder a la compra se enviarán el 29 de septiembre. La venta general comenzará el 30 de septiembre en Fever, con abonos generales desde 350 € y VIP desde 545 € más gastos. Los residentes en el área metropolitana de Barcelona podrán conseguir un 10% de descuento mediante un formulario especial.