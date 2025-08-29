Esta fue la canción más escuchada del verano en España

Aunque este año no ha habido un consenso tan claro sobre cuál ha sido la canción del verano, los datos de Spotify permiten despejar la incógnita. Según la plataforma de audio en streaming, el tema La Plena - W Sound 05, resultado de la colaboración entre W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, ha sido la canción más reproducida por los usuarios en España durante los meses estivales.

El éxito del tema no es casual: la canción acumula ya más de 26 semanas en el ranking Top Canciones España consolidándose como un fenómeno dentro del panorama urbano.

El gran protagonista de la temporada ha sido sin duda Beéle, que consigue colocar hasta cinco temas dentro del top 20 de los más escuchados en España. Además de encabezar la lista con La Plena - W Sound 05, el colombiano aparece en el segundo puesto con No tiene sentido; en el séptimo lugar con Yo y tú, en colaboración con el español Quevedo; en el décimo con Si te pillara; y en la duodécima posición con Mi refe.

El podio lo completa en tercera posición Droga, la unión musical de Mora y C. Tangana, que ha calado con fuerza en el público español. A continuación, el cuarto lugar lo ocupa “QLOO”* de Young Cister y Kreamly, mientras que el quinto puesto es para Soleao, un tema de Myke Towers y Quevedo que confirma la influencia del canario en el sonido urbano actual.

Más allá de los nombres propios, Spotify destaca una tendencia clara: este verano, los oyentes en España se han decantado por el afrobeat latino, un género que ha experimentado un crecimiento notable en popularidad. Además de Beéle, artistas como el mallorquín Rels B con su tema Tú vas sin (fav) han contribuido a la expansión de este estilo.

La presencia femenina también ha tenido un papel importante gracias a la catalana Bad Gyal, que logra situarse entre los primeros puestos con dos de sus lanzamientos más recientes: Comernos, junto a Omar Courtz, y Da Me.

Para Darío Manrique, Editorial Lead de España e Italia en Spotify, estos resultados reflejan un momento de gran riqueza en la música urbana y latina en nuestro país: "Este verano ha dejado claro que el afrobeat latino está marcando una nueva etapa en la música en España, dominada en su mayor parte por el género urbano, que sigue mostrando una enorme fuerza. Artistas tanto latinoamericanos como nacionales lideran las listas, y esta mezcla de sonidos y talentos refleja una escena musical diversa y vibrante, demostrando la gran variedad de gustos musicales que conviven en nuestro país".