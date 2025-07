¿Está el Heavy Metal más vivo que nunca?

La muerte de Ozzy Osbourne y el resurgimiento de sus canciones en las listas de éxitos han desatado un debate sobre el estado actual del heavy metal y otros estilos afines. Aunque algunos los daban por acabados, los datos demuestran que están más vivos que nunca.

Coincidiendo con la semana del fallecimiento de Ozzy Osbourne y tras su multitudinario concierto de despedida a principios de julio —donde se reunieron algunas de las figuras más importantes del metal—, Live Nation, la mayor promotora de conciertos del mundo, ha publicado un informe sobre el buen momento que atraviesa la música metal en directo.

El hard rock y el heavy metal están viviendo un claro resurgimiento en el ámbito de los conciertos, y Live Nation respalda esta afirmación con estadísticas que muestran un crecimiento significativo en 2025.

En una publicación reciente en su cuenta oficial de Instagram, Live Nation afirmó que "el heavy rock y el metal están más presentes que nunca en la música en vivo", y compartió datos clave que reflejan el auge de estos géneros en la escena de los conciertos.

Una de las diapositivas destaca que "los conciertos de heavy rock han aumentado un 14% este año", mientras que otra señala que "el metal está arrasando en el mainstream, representando ya el 13% de los conciertos en estadios y arenas".

Bandas jóvenes como Bring Me the Horizon, Bad Omens, Pierce the Veil, Sleep Token, Ghost, Turnstile y Falling in Reverse lideran esta nueva ola. Al mismo tiempo, grupos veteranos como Metallica, Korn, Deftones, Evanescence, Iron Maiden o System of a Down siguen atrayendo a multitudes en festivales y grandes recintos.

Varias de estas bandas se encuentran actualmente de gira o tienen importantes conciertos programados. Ghost está recorriendo estadios en EE. UU.; Deftones iniciará su gira norteamericana a finales del verano; System of a Down dará una serie de conciertos multitudinarios; y Sleep Token ha agotado todas las entradas para su gira de otoño por Estados Unidos.

Además, los grandes festivales de metal también viven un gran momento. Ejemplos como Download en Reino Unido, Resurrection Fest en España o Wacken Open Air en Alemania han sido un rotundo éxito este año.

En su publicación, Live Nation también rindió homenaje a Ozzy Osbourne, quien falleció la semana pasada a los 76 años: "El género no existiría sin las leyendas. Ozzy Osbourne, el Príncipe de las Tinieblas, no solo lideró Black Sabbath, sino que cambió la música para siempre. Su legado perdurará en cada riff."

Este renacer del género coincide también con un hito reciente: por primera vez en años, dos bandas —primero Ghost y luego Sleep Token— han conseguido llevar sus nuevos álbumes a lo más alto del Billboard.

Todo apunta a que el heavy metal no solo no ha muerto, sino que goza de mejor salud que nunca. Y los estilos que surgieron a partir de él siguen demostrando su fuerza en una nueva era.