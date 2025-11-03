Esta es la primera artista creada con IA que consigue colarse en los charts de Billboard

La inteligencia artificial continúa ampliando sus fronteras, y ahora lo hace conquistando las listas de éxitos musicales. La protagonista de este nuevo hito es Xania Monet, una artista virtual que ha logrado posicionarse en los charts de Billboard, convirtiéndose en la primera cantante creada con inteligencia artificial que alcanza tal reconocimiento.

Según ha confirmado la propia revista Billboard, Monet debutó en varias de sus listas desde el lanzamiento de su primera canción en el verano de 2025. Su tema How Was I Supposed to Know?, una balada de estilo R&B contemporáneo, ha logrado incluso alcanzar el número uno en la lista Adult R&B, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y sonando en emisoras de todo Estados Unidos.

El perfil oficial de la artista en Apple Music la describe como "una vocalista contemporánea de R&B con raíces en la iglesia y un estilo expresivo inspirado en artistas como Keyshia Cole o K. Michelle". Sin embargo, detrás de Xania Monet no hay una persona física, sino un sofisticado sistema de inteligencia artificial desarrollado con el programa generador de música Suno, bajo la supervisión de Telisha Nikki Jones, una poeta originaria de Misisipi que escribe las letras de sus canciones.

Monet debutó con un álbum completo titulado Unfolded, seguido por un EP llamado Pieces Left Behind, lanzado en septiembre. Su ascenso ha despertado tanto admiración como inquietud dentro del sector, que ve en la IA un fenómeno capaz de redefinir el papel de los artistas humanos.

Pese a la controversia, su representante, Romel Murphy, ha defendido que el proyecto no pretende reemplazar a los músicos tradicionales, sino explorar nuevas posibilidades creativas. Con más de 146.000 seguidores en Instagram y una base de fans en crecimiento, Xania Monet confirma que el futuro de la música podría estar más cerca de lo digital que nunca.