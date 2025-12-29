¿Está Taylor Swift embarazada de Travis Kelce? El comentario de un analista de la NFL reaviva los rumores

Taylor Swifty Travis Kelce se han convertido, desde que hicieron pública su relación en 2023, en uno de los binomios más observados del panorama mediático internacional. La combinación entre una de las artistas más influyentes del pop global y una de las grandes figuras de la NFL ha generado un interés constante que va más allá de sus respectivos ámbitos profesionales.

En este contexto de atención permanente, un comentario realizado por el analista deportivo Bill Simmons ha sido el detonante de una nueva ronda de rumores. Durante una emisión reciente de su pódcast, centrada en analizar el rendimiento de los Kansas City Chiefs y el futuro deportivo de Kelce, Simmons deslizó una frase inesperada al hablar del jugador: "Travis estaría esperando un hijo con Taylor… y ahora quiere tomarse un descanso".

La afirmación se produjo mientras el analista especulaba sobre una posible ausencia temporal de Kelce del equipo, supuestamente vinculada a una lesión. Sin aportar datos ni explicaciones adicionales, la frase quedó en el aire. Simmons no aclaró si se trataba de una broma, una hipótesis personal o una información contrastada, ni rectificó posteriormente cuando el fragmento comenzó a circular de forma masiva en redes sociales.

Ese silencio ha sido suficiente para que miles de seguidores interpretaran el comentario como una insinuación directa de embarazo. La especulación se amplificó rápidamente en plataformas y medios de comunicación, donde se retomaron teorías ya conocidas sobre la vida privada de la cantante estadounidense.

Lo que sí está confirmado es que Swift y Kelce anunciaron oficialmente su compromiso el 26 de agosto de 2025, a través de una publicación conjunta en Instagram que alcanzó millones de interacciones. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil discreto en lo relativo a sus planes personales, sin detallar fechas ni aspectos concretos de la boda.

Según distintos reportes, la pareja baraja casarse el próximo verano en Rhode Island, aunque ni el entorno de la artista ni el del jugador han hecho declaraciones públicas al respecto. Tampoco se ha producido ningún cambio en la agenda profesional de Swift que apunte a un embarazo.

Por ahora, más allá de un comentario sin matizar, no existen datos verificables que respalden los rumores. La situación vuelve a poner de relieve cómo cualquier mención indirecta puede convertirse, en cuestión de horas, en un fenómeno viral cuando se trata de dos figuras sometidas a un escrutinio constante.