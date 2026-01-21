Este es el artista que ha desbancado a Rosalía del número uno en España

Fue uno de los artistas revelación el año pasado y acaba de empezar 2026 con más fuerza todavía arrebatándole el número uno de discos en España nada menos que ha Rosalía. Estoy hablando de Rusowsky y si todavía no lo conoces es que has estado escondido debajo de una piedra.

El artista madrileño acaba de alcanzar el número 1 en la lista oficial de discos en España con Daisy, un logro que cobra todavía más dimensión al haber desbancado a LUX, el último y todopoderoso álbum de Rosalía. Una fotografía clara del momento que vive rusowsky y de cómo su propuesta ha pasado de nicho a fenómeno transversal.

El movimiento clave ha llegado con la publicación del formato físico. Tras 34 semanas de permanencia en listas, Daisy ha protagonizado un salto espectacular del puesto 65 al número 1 gracias a la salida del vinilo el pasado 9 de enero. Un empujón definitivo que demuestra el peso que sigue teniendo el formato físico cuando hay una comunidad sólida detrás y un proyecto que conecta más allá del consumo rápido en plataformas.

Daisy no solo pone fin, al menos de momento, al reinado de LUX en España, sino que reafirma su condición de uno de los discos más importantes del año pasado. El álbum ya es Disco de Oro y continúa creciendo en 2026, ampliando su recorrido comercial y cultural. A nivel de singles, rusowsky también firmó uno de sus mayores hitos en 2025 con "Malibu", que alcanzó el top 6 en España, es doble platino y todavía se mantiene dentro del top 40.

Con una identidad propia que mezcla bedroom pop, hyperpop, R&B, glitch-rap y electrónica, rusowsky se ha consolidado como un soplo de aire fresco dentro de la música urbana y alternativa nacional. Su ascenso al número 1 no solo confirma su impacto comercial, sino que certifica que su debut fue uno de los discos del año y que su recorrido está lejos de tocar techo.