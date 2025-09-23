Este fue el mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro 2025 dejó claro que, aunque Lamine Yamal era uno de los favoritos, fue finalmente superado por Ousmane Dembélé, quien se llevó el galardón al mejor jugador del año. Aun así, quien no se quedó callada tras la noticia fue Nicki Nicole, su pareja, que utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje emotivo al jugador del FC Barcelona.

La cantante argentina publicó en Instagram una historia donde aparece junto a Lamine Yamal en una imagen íntima, y escribió: "Mi estrella. Te amo", mensaje que fue interpretado por muchos como una muestra de apoyo emocional fuerte. Pese a que Yamal no ganó el Balón de Oro, la pareja podría sentirse orgullosa: el futbolista se hizo con el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador joven (menor de 21 años), premio que ya ganó en la edición anterior y que ha consolidado su estatus como promesa mundial.

La ausencia de Nicki Nicole en la gala de París también fue objeto de comentario entre seguidores. Ella no estuvo presente en el Théâtre du Châtelet, aunque sí envió su mensaje de apoyo poco después. Las razones de su ausencia no han sido ampliamente explicadas, pero su publicación dejó claro que su respaldo iba más allá de las apariencias.

El gesto de Nicole no ha pasado desapercibido: muchos usuarios de redes sociales valoran la sinceridad de su mensaje, considerándolo una muestra de madurez emocional. Comentarios como "es importante ver al lado de Lamine alguien que lo valore sin importar si recibe el premio o no" se repiten en plataformas sociales. Además, algunos medios han señalado que este apoyo contribuye a humanizar la figura de un jugador joven que ya lidia con expectativas enormes.

Pese a no alzarse con el Balón de Oro, este año 2025 quedará marcado para Yamal. Además del Trofeo Kopa, su rendimiento en el FC Barcelona y la Selección Española sigue siendo objeto de elogio. El reconocimiento individual se mezcla con la admiración pública, y el mensaje de Nicki Nicole contribuye al relato de su trayectoria no solo deportiva, sino también personal.

En definitiva, "Mi estrella. Te amo" no solo fue un mensaje de afecto, sino una declaración de presencia y respaldo en uno de los momentos más mediáticos e intensos para Lamine Yamal. La derrota puede doler, pero el apoyo emocional parece ser un balón de oro en sí mismo.