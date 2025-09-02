El estilismo de North West, de tan solo 12 años, desata la polémica en redes sociales tras su paso por Roma

North West, primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, se ha convertido en el centro de atención mediática tras sus apariciones en Roma con estilismos que han generado controversia. La joven de 12 años fue fotografiada con corsés y outfits propios de la pasarela, lo que despertó tanto elogios como críticas en redes sociales.

Según recogen distintos medios internacionales, durante su estancia en Italia se la vio con prendas de corte adulto, maquillaje llamativo y peinados cuidadosamente trabajados. Para algunos usuarios de plataformas como X e Instagram, su estilo es atrevido y adelantado a su edad, mientras que otros cuestionan la idoneidad de que una menor vista de ese modo en un contexto público.

La polémica también se alimenta de la constante presencia de North en eventos vinculados a la moda y el entretenimiento. Desde su infancia, ha acompañado a su madre en desfiles, campañas y proyectos televisivos, lo que la ha expuesto de manera temprana al foco mediático. Ahora, sus elecciones estilísticas se interpretan como un reflejo del legado familiar en la industria, pero también como una muestra de cómo la celebridad puede difuminar los límites entre la infancia y la vida adulta.

Algunos defensores señalan que North está explorando su identidad personal y artística, y que sus looks forman parte de un juego creativo que debería respetarse. Sin embargo, voces críticas advierten del riesgo de una hipersexualización precoz y de la presión que supone crecer bajo la mirada pública.

El caso reabre un debate recurrente en torno a la infancia de los hijos de celebridades: hasta qué punto la moda es una forma de expresión personal y dónde se establece la frontera con la sobreexposición. En el caso de North West, la conversación se amplifica por el simbolismo que su apellido tiene en la cultura popular y la influencia que ejerce sobre millones de seguidores en todo el mundo.