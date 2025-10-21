Esto es todo lo que tienes que saber sobre LUX, el nuevo álbum de Rosalía: colaboraciones, fecha, tracklist…

Rosalía ha anunciado oficialmente la publicación de LUX, su nuevo trabajo discográfico, previsto para el 7 de noviembre de 2025. El anuncio se realizó a través de TikTok y en la Plaza de Callao de Madrid, aunque parte de la sorpresa se perdió cuando algunas pantallas publicitarias en Nueva York adelantaron el título y la fecha de lanzamiento.

El álbum, sucesor de Motomami, ha sido grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason. Según la información oficial, el disco contará con la participación de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, además de las colaboraciones de Yahritza e Yves Tumor. También intervendrán la Escolanía de Montserrat y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, reforzando el componente coral y sinfónico del proyecto.

Rosalía ha definido LUX como un viaje emocional centrado en la exploración de la mística femenina, la transformación y la trascendencia. El disco busca integrar sonido, lenguaje y cultura en una experiencia unificada. Algo que ya podemos ver en la propia estética de Rosalía para esta nueva era, ya que ayer, durante su directo, la vimos, incluso, con un halo de ángel teñido en el pelo, haciendo énfasis en la parte mística de este proyecto. Esta parte mística se hace más palpable si vemos el supuesto tracklist del disco que se ha filtrado. Aún así, tenemos que coger esta información con pinzas, ya que aún no se ha confirmado que sea real.

Las ediciones físicas del álbum, tanto en CD como en vinilo, incluirán tres temas adicionales no disponibles en las plataformas digitales. En la carátula, Rosalía ha incorporado dos citas: "Ninguna mujer pretendió nunca ser Dios", de la mística musulmana Rabia al Adawiyya, y "El amor no es consuelo, es luz", de la filósofa Simone Weil, anticipando el tono espiritual y filosófico del disco.

Con LUX, Rosalía parece continuar su línea de experimentación y mezcla de géneros, pero en esta ocasión con una aproximación aún más conceptual, marcada por la colaboración con figuras legendarias de la música contemporánea y una puesta en escena que promete trascender lo puramente pop.