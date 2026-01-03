QUE VIENEN
Estos son los artistas que regresarán con nueva música en 2026
Aquí va una lista de artistas que tienen programado volver con nueva música, e incluso álbumes completos, a lo largo del año 2026. Aunque algunos de ellos llevan poco tiempo fuera del mapa, otros se han mantenido apartados de la industria durante un largo periodo.
Lana del Rey
Poco importa el tiempo que pase alejada de la industria, su regreso siempre es uno de los más esperados. Está programado que vuelva con nuevo disco muy pronto, y poca duda cabe de que atraerá la atención de millones de oyentes, que llevan mucho tiempo esperándola.
Madonna
La reina del pop ha anunciado que en 2026 vuelve con nueva música, aunque tal vez no sea lo que sus fans más clásicos esperen de ella. ¡Será, sin duda, un proyecto interesante de escuchar!
Bad Gyal
Aunque lo de las fechas de los discos de Bad Gyal es algo difícil de prever, ya hemos escuchado los primeros adelantos de la nueva música de la catalana, y a lo largo del año se espera que llegue mucho más.
Charli XCX
La nueva adaptación de Cumbres Borrascosas ha contado con la artista para hacer su banda sonora, así que sus fans podrán escuchar más música de su parte. Todo apunta a que será un estreno controvertido y que llamará mucho la atención.
Gorillaz
Este clásico grupo regresará, por fin, en 2026, y traerá nuevas canciones dentro de un disco que, se prevé, saldrá en marzo de este año.
