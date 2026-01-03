Estos son los artistas que regresarán con nueva música en 2026

Lana del Rey

Poco importa el tiempo que pase alejada de la industria, su regreso siempre es uno de los más esperados. Está programado que vuelva con nuevo disco muy pronto, y poca duda cabe de que atraerá la atención de millones de oyentes, que llevan mucho tiempo esperándola.

Madonna

La reina del pop ha anunciado que en 2026 vuelve con nueva música, aunque tal vez no sea lo que sus fans más clásicos esperen de ella. ¡Será, sin duda, un proyecto interesante de escuchar!

Bad Gyal

Aunque lo de las fechas de los discos de Bad Gyal es algo difícil de prever, ya hemos escuchado los primeros adelantos de la nueva música de la catalana, y a lo largo del año se espera que llegue mucho más.

Charli XCX

La nueva adaptación de Cumbres Borrascosas ha contado con la artista para hacer su banda sonora, así que sus fans podrán escuchar más música de su parte. Todo apunta a que será un estreno controvertido y que llamará mucho la atención.

Gorillaz

Este clásico grupo regresará, por fin, en 2026, y traerá nuevas canciones dentro de un disco que, se prevé, saldrá en marzo de este año.