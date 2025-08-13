La eufórica reacción de una niña y su madre tras el anuncio del nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift se dejó ver el pasado 12 de agosto en el podcast New Heights de Travis Kelce y Jason Kelce, pareja y cuñado de la cantante. Durante la retransmisión, concretamente a las 12:12 am, Swift dio la sorpresa a la audiencia anunciando su próximo álbum: The Life of a Showgirl.

En ese mismo instante, las redes sociales ardieron. Se trata del trabajo número 12 de Taylor y la expectación en torno a su fecha de lanzamiento está a la orden del día. Aunque, si hubiera que apostar, el 12 de diciembre parece un día más que probable.

Ahora bien, la cuenta @swiftielemonade13 vivió el momento como ninguna otra usuaria de Instagram. Y es que Christina Wagner, de 39 años, compartió la reacción de su hija Charlotte en directo al conocer la esperada noticia. Como buena swiftie, la niña puso (literalmente) el grito en el cielo.

Sus caras de felicidad lo dicen todo. Solo los fans de verdad se emocionan así, dejando que la euforia tome el control y la ilusión salga a flote.

El vídeo de ambas se ha viralizado, demostrando que Taylor Swift sigue siendo la número uno. Y, para número uno, Charlotte: ¡La swiftie más fiel de todas!