Eva Amaral, atendida de urgencia tras su último concierto por un problema respiratorio

Eva Amaral, una de las voces más reconocidas y queridas de la música española, ha preocupado a sus seguidores tras sufrir un contratiempo de salud en su último concierto. El pasado sábado 20 de septiembre, la artista cumplió con su cita en Tarragona mostrando una vez más su profesionalidad, aunque al finalizar la actuación tuvo que ser atendida por una crisis respiratoria.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el grupo explicó lo sucedido: "En el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis que arrastraba desde hace semanas, agravada por la inhalación de humo y cenizas de los recientes incendios en su zona”. A pesar de las dificultades previas al concierto, Eva decidió salir al escenario, fiel al compromiso con su público y a la entrega que ha marcado los más de 30 años de trayectoria de Amaral. “Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí", añadieron en su escrito.

El grupo ha querido tranquilizar a los fans asegurando que la cantante se encuentra fuera de peligro y centrada en recuperarse lo antes posible. “Para todas las personas que nos preguntáis por el estado de Eva: solo es cuestión de tiempo que se recupere totalmente :) De nuevo un millón de gracias”, señalaba el comunicado.

Horas más tarde, Amaral publicó un segundo mensaje en Instagram con más detalles: "Como sabéis, al final de nuestro último concierto, Eva tuvo una crisis respiratoria derivada de una infección en las vías altas, y se encuentra en proceso de recuperación. Por esta razón, y siguiendo indicaciones médicas, nos vemos obligados a posponer las actividades musicales de Amaral previstas para estas dos próximas semanas".

Entre esas fechas afectadas está el concierto programado en La Palma, que finalmente se celebrará el sábado 18 de octubre. El grupo agradece la comprensión y el apoyo constante de sus seguidores, que no han dudado en enviar mensajes de ánimo a la vocalista durante estos días.

Consciente de la preocupación generada, Amaral insiste en que este parón es solo temporal y que Eva regresará a los escenarios en cuanto los médicos lo consideren oportuno. La banda, referente indiscutible del pop-rock español, confía en retomar pronto su gira.