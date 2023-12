La extraña estrategia de marketing del Mad Cool que ha desconcertado a sus fans: ¿Habrá festival este 2024?

Cuando se acerca la navidad se acerca también ese momento en que los principales festivales de música empiezan a anunciar los artistas que formaran parte de sus carteles de cara a la temporada de festivales en primavera y verano.

Los carteles se anuncian con tantos meses de antelación para que la gente pueda ir planificando sus vacaciones del año que viene y pueda comprar los abonos como regalo estas fiestas.

Algunos de los principales festivales de nuestro país como el Primavera Sound, el BBK Live, el Sonorama Ribera o el O Son Do Camiño ya han anunciado cosas de cara a 2024 pero faltaba que el Mad Cool, uno de los más grandes, moviera ficha.

El festival madrileño, amigo de los juegos y el suspense a la hora de desvelar sus carteles, ha vuelto a sorprender y lo ha hecho desconcertando a sus fans con dos extrañas publicaciones en las que se lee "See you in 2025" y "See you in 2026" junto con el mensaje "more info soon" (más información pronto).

Aunque estos anuncios han cabreado a muchos fans del festival y han desatado por unos momentos especulaciones de que no se celebrará la próxima edición no hay nada más lejos de la realidad.

Basta con entrar en la página web del festival para ver que siguen manteniendo las fechas anunciadas en octubre. La séptima edición tendrá cuatro días, se celebrará entre el 10 y el 13 de julio y tendrá lugar en el recinto 'Iberdrola Music' de Villaverde.

Acabaremos descubriendo, más pronto que tarde, cuál es el cartel del próximo Mad Cool y que era lo que se escondía detrás de estas enigmáticas publicaciones en redes sociales.

¿Avril Lavigne se auto-confirma para el Mad Cool?

En medio de toda la especulación y el revuelo que esta generando el Mad Cool tardando en anunciar su cartel y despistando a la gente en Instagram ha saltado una noticia importante que tiene como protagonista Avril Lavigne.

Al parecer en un despiste la artista canadiense habría publicado por error en su web que daría un concierto en Madrid el sábado 13 de julio en 2024.

Un anuncio que sólo puede significar que Avril Lavigne será una de las cabezas de cartel de la próxima edición del festival. Algo que choca directamente con los mensajes alarmistas de algunos fans que pensaban que no habría festival este 2024.