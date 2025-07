Fallece Shim Jaehyun, exintegrante del grupo de K-pop F.ABLE, a los 23 años

El mundo del K-pop está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Shim Jaehyun, exmiembro del grupo F.ABLE, a los 23 años.

La noticia comenzó a circular el domingo 29 de junio entre amigos cercanos y conocidos del artista, y posteriormente fue confirmada por antiguos compañeros de banda y figuras de la industria musical coreana.

Según informó Billboard, Jaehyun falleció a causa de leucemia, una enfermedad que había decidido mantener en privado. Sus compañeros de F.ABLE desconocían por completo su diagnóstico hasta después de su muerte, lo que ha conmocionado profundamente a su círculo cercano.

Hojun, excompañero de Jaehyun en F.ABLE, le dedicó un emotivo homenaje a través de Instagram, donde compartió fotos juntos y escribió: "Jaehyun, me enteré demasiado tarde… Lamento no haber estado a tu lado en tu último viaje. A veces me pregunto si podría haber hecho más, y me arrepiento. Espero que ahora estés libre de preocupaciones y descansando en paz. Gracias por estos cinco años. Ojalá estés comiendo bien y que todo te vaya bien allá donde estés. Ven a visitarme en sueños."

F.ABLE debutó en 2020 bajo el sello Haeirum Entertainment, y aunque nunca anunciaron oficialmente su disolución, el grupo quedó inactivo. Tres de sus miembros formaron más tarde una nueva banda, ENPHAZE, lo que llevó a muchos fans a suponer que la separación fue silenciosa. Durante este período, Jaehyun se había alejado completamente del ojo público, según informó All K-Pop.

La inesperada muerte de Shim Jaehyun ha dejado un vacío en la comunidad del K-pop y en sus seguidores, quienes lo recuerdan por su talento, carisma y sensibilidad. Su legado como artista y compañero permanece vivo en quienes lo conocieron y admiraron.