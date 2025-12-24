El falso meme de Madonna sobre Nicki Minaj que ha confundido a las redes: "Si naciste con un culo plano, no te hagas un BBL"

En las últimas semanas son muchas las polémicas que ha protagonizado la cantante y rapera Nicki Minaj por su apoyo al presidente Trump y a algunas de sus políticas más controvertidas. Esto la ha llevado a que muchos de sus antiguos fans sientan rechazo hacia ella e incluso la critiquen duramente en redes, pero no parece que este alejamiento con sus fans la haya disuadido; todo lo contrario, cada vez ha emitido opiniones más y más controvertidas. Ahora, una nueva anécdota se suma a toda esta polémica, ya que se ha hecho viral una imagen en la que parecía que Madonna respondía a sus palabras de forma vacilona.

Por desgracia para los fans que aplaudieron esta publicación, la persona que sale en esa imagen no es Madonna. La reina del pop nunca se ha manifestado en contra de Nicki Minaj, al menos de forma pública; esta persona es alguien que trabaja vistiéndose como la estrella, y que publica contenido en redes con sus looks. La confusión no se ha aclarado hasta varias horas después de que la publicación se hiciese viral.

Lo cierto es que no es de extrañar que esa imagen haya circulado a la velocidad a la que lo ha hecho, dado lo ingeniosa que es: contra los comentarios tránsfobos de Nicki Minaj, la publicación respondía que, si alguien nace con "un culo plano", no debería, entonces hacerse una operación de BBL para aumentar su tamaño. El chiste de la respuesta reside en que la rapera opinó que las personas deberían respetar el género que les asignan al nacer; pero, por lo visto, no tienen por qué respetar el cuerpo que la naturaleza les dio, dadas las extensas operaciones a las que se ha sometido la artista.

Sea como sea, no parece que la polémica con Nicki Minaj esté lejos de terminar. No hay que olvidar que en los últimos años la popularidad de la artista ha decaído, y que estos conflictos la han devuelto a la mente de los fans del pop. Ahora, habrá que ver si eso influye en la recepción que tengan sus próximos lanzamientos musicales.