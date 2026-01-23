El fandom peruano de BTS comienza a plantar árboles para hacer más verde la llegada del grupo a Lima

BTS confirmó su regreso a los escenarios tras finalizar el servicio militar obligatorio de sus integrantes, un hito muy esperado por sus seguidores en todo el mundo. En el caso de Perú, la noticia rápidamente movilizó a miles de fans, conocidos como ARMY, que celebraron la inclusión de Lima en el calendario de la gira internacional.

En los días posteriores al anuncio, comenzaron a circular en redes sociales convocatorias impulsadas por colectivos del fandom peruano para realizar actividades de reforestación en diferentes zonas de la ciudad. El objetivo declarado es "mostrar lo verde y lo bonito de Lima" cuando RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook lleguen al país. La iniciativa ha llamado la atención por su carácter simbólico y por vincular la llegada del grupo con una acción de impacto ambiental.

Según los mensajes difundidos en plataformas como TikTok, X e Instagram, las propuestas incluyen la plantación de árboles, la recuperación de áreas degradadas y, en algunos casos, la pintura de fachadas en barrios específicos. Los organizadores subrayan que se trata de una actividad voluntaria y ciudadana, sin carácter oficial ni relación directa con las autoridades municipales.

El eco de la propuesta ha trascendido el ámbito del fandom y ha abierto un debate más amplio sobre el estado ambiental de Lima. Numerosos usuarios han señalado que la iniciativa pone de relieve la escasez de zonas verdes en la capital peruana, una carencia que resulta especialmente visible desde el aire, tal y como han destacado distintos comentarios en redes sociales.

La relación entre BTS y la sostenibilidad no es ajena a sus seguidores. A lo largo de los últimos años, el grupo ha participado en campañas vinculadas a causas sociales y medioambientales, lo que ha influido en la forma en que parte de su fandom articula su apoyo. En este contexto, la reforestación impulsada por el ARMY peruano se presenta como una extensión de esos valores.

Aunque aún no se han concretado cifras ni resultados de las plantaciones, la iniciativa ya se ha convertido en un fenómeno viral y en una muestra de cómo la cultura fan puede derivar en acciones colectivas con impacto urbano. A pocos meses de los conciertos, Lima se prepara no solo para recibir a BTS, sino también para una movilización ciudadana poco habitual ligada a un evento musical.