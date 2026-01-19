Los fans alzan la voz por la venta de entradas de BTS en Madrid y señalan a Ticketmaster

El anuncio de las fechas de BTS en la capital española activó de inmediato la maquinaria habitual de los grandes eventos musicales: colas virtuales, alta demanda y miles de seguidores pendientes del inicio de la venta. Sin embargo, antes incluso de que se agotaran las localidades, surgieron quejas relacionadas con el funcionamiento del sistema y con la información ofrecida a los compradores.

Una de las armys españolas del grupo publicó un comunicado en redes sociales en el que resumía las principales reclamaciones del fandom. En él, se solicitaba que Ticketmaster publicase los precios antes del inicio de la preventa y de la venta general "para poder realizar una decisión de compra informada". Además, se recordaba que "esta práctica vulnera los derechos del consumidor"y se subrayaba que la normativa exige claridad en el precio total desde el primer momento. En ese mismo texto, se advertía sobre el uso de "precios dinámicos u ocultos hasta el momento del pago", una fórmula que, según denunciaba, "genera indefensión y presión indebida".

El comunicado incluía también una petición concreta: que se hicieran públicos los rangos de precios y los cargos de gestión al menos 24 horas antes del inicio de la venta. De no cumplirse estas condiciones, los autores señalaban que se plantearían "acudir a los organismos de consumo que creamos convenientes".

Las críticas no se han limitado al caso concreto de BTS. El creador de contenido Polispol amplió el foco y habló del problema estructural de los macroconciertos. "Lo de la venta de entradas de macro conciertos en general es como ir a jugar a los Hunger Games", escribió en X. Según apuntó, se trata de una situación "global", que se repite tanto en España como en México u otros países, y en la que la reventa agrava aún más el problema.

Otros usuarios han puesto el acento en las entradas denominadas Platinum, cuyo precio varía en función de la demanda. Ticketmaster se guarda entradas para venderlas como Platinum, denunciaba una usuaria, mientras otra resumía el sentimiento general con una frase directa: "Solo se quieren aprovechar de los fans".

El debate vuelve así a situar en el centro la gestión de la venta de entradas para grandes conciertos y la relación entre plataformas, promotores y un público cada vez más organizado y dispuesto a exigir mayor transparencia.