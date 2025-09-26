Los fans de Taylor Swift en España, indignados: ¿Habrá release party de The Life Of A Showgirl?

Taylor Swift ha preparado un lanzamiento a nivel mundial para The Life of a Showgirl, un proyecto audiovisual que acompaña a su próximo disco homónimo. La película, concebida como una "release party" global, se proyectará de manera simultánea en más de un centenar de países entre el 3 y el 5 de octubre. Pero España ha quedado fuera de este estreno conjunto, y la noticia no ha sentado nada bien a su nutrido fandom.

Aunque la proyección en cines españoles está confirmada, al parecer, para fechas posteriores, la ausencia del estreno simultáneo ha frustrado a los seguidores. En redes sociales, muchos se preguntan por qué tendrán que esperar cuando otros países podrán disfrutar de la experiencia el mismo día que se lanza el álbum. Para ellos, ver el proyecto días después arruina la esencia del evento, ideado para ser una celebración compartida en tiempo real.

La indignación se debe, sobre todo, a que la película se concibe como parte del lanzamiento del disco: un evento multimedia que mezcla música, imagen y emoción. "Si se trata de una fiesta de estreno global, no tiene sentido llegar tarde", lamentan algunos usuarios en X (antes Twitter) y en TikTok. Además, existe el temor de que, para cuando llegue a las salas nacionales, el contenido ya circule en Internet, restando sorpresa y exclusividad.

Mientras el equipo de Swift mantiene el silencio sobre las razones de este desfase, los fans españoles continúan reclamando una explicación que les permita vivir la experiencia a la par del resto del mundo.